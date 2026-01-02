أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر

يبحث كثيرون مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول عن دعاء قبل الامتحانات زيادة التركيز والحفظ، حيث ينشغل أولياء الأمور بالدعاء إلى الله من أجل التوفيق لأبنائهم وتيسير الفهم والحفظ لهم، ويزداد البحث عن أدعية الامتحان والآيات القرآنية التي تبعث الطمأنينة وتخفف القلق.

والدعاء ملاذ المؤمن في أوقات التوتر، ووسيلته الصادقة لطلب العون من الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب السكينة والثبات وبذل الجهد مع حسن التوكل.

دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز

يفضل لكل طالب أن يداوم على ترديد دعاء قبل الامتحانات من اجل طلب النجاح والتوفيق وإزالة الخوف والتوتر، فهي أعظم عبادة يستعين بها كل شخص على قضاء حاجته، ومن أفضل ما صيغ الدعاء أن يقول الطالب:

اللهم افتح عليَّ فتح العارفين، ووفقني توفيق الصالحين، وعلّمني ما ينفعني، وانفعني بما علّمتني، وزدني علمًا وفهمًا.

اللهم ذكّرني ما نُسّيت، وعلّمني ما جهلت، وارزقني حسن الفهم وسرعة الإجابة.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا.

رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، والعجز والكسل، وسوء الفهم وسرعة النسيان، واجعل قلبي مطمئنًا بذكرك.

دعاء قبل الامتحانات لسرعة الحفظ

اللهم إنّي أسألك أن تجعل حفظي سريعًا، وتُبارك في جهدي ووقتي، وألّا يذهب تعبي سدًى.

اللهم إنّي أسألك أن توفّقني في دراستي، وتعينني في مذاكرتي، وتكرمني بنور البصيرة والبصر.

اللهم أعنّي على دراستي، وهبني سرعة الحفظ، وقوّته، والبركة في الوقت والقدرة على الاستيعاب.

دعاء للنجاح في الامتحانات

اللهم إنّي أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وتزيدني علمًا، وتهبني عقلًا منيرًا ونفسًا محبة للعلم.

ربّ زدني علمًا، وحلمًا، وصبرًا، وفهمًا، وأبعد عنّي النسيان والتشتّت، واجعل لي عقلًا واعيًا.

اللهم أنت ربي، ارزقني من العلم ما ترضى، وامنن عليّ بالحفظ السريع، فلا أنسى ما أحفظ.

دعاء الامتحان من القرآن

يطلب كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان دعاء الامتحان من القرآن أو دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان ، فيأتي دعاء الامتحان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.

اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.

اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».

اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

« وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.

« وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.

« قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.

« سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.

دعاء قبل الامتحانات مجرب

1. اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم.

2. اللهم افتح عليّ فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

3. اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

4. اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

5. اللهم إنّي استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين.