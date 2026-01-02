دعاء الإفطار أول الأيام البيض في شهر رجب.. لا تفوت وقت الإجابة

حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الصيام لما فيه من فضل وأجر كبير، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام الأيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإنَّ بحَسْبِكَ أنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ، فإنَّ لكَ بكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أمْثَالِهَا، فإنَّ ذلكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ».

كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام، فضل الدعاء عند إفطار الصائم، حيث إنه يعد من أبرز أوقات استجابة الدعاء وفي السطور التالية نعرض أفضل صيغ دعاء الإفطار أول الأيام البيض في شهر رجب.

دعاء الإفطار أول الأيام البيض في شهر رجب

ويفضل للمسلم في دعاء الإفطار أول الأيام البيض من شهر رجب أن يردد أحد الأدعية التالية لطلب خيري الدنيا والآخرة:

اللهم اجعلنا في هذا اليوم من المتقين، ووفقنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل قلوبنا معلقة بك، وارزقنا الطمأنينة والسكينة.

اللهم اجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا، اللهم اجعلنا ممن تحبهم وتغفر لهم وتعتق رقابهم من النار، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك.

اللهم يا واسع الفضل، وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع لنا في أرزاقنا، واغمرنا برحمتك، وأكرمنا بلذة القرب منك.

اللهم قو إيماننا، وطهر قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم لا تخرجنا من هذا اليوم إلا بذنب مغفور وسعي مشكور.

اللهم اجبر خواطرنا، واغسل قلوبنا، وانزع منا كل هم وضيق، وارزقنا الراحة والرضا بقضائك، اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تنزله.

اللهم اهل علينا الأيام العشر، وادخلها علينا بالأمن واليمن والايمان والسلامة والسلام والإسلام والبر والتقوى والهدى والمغفرة والتوفيق لما تحب وترضى والحفظ مما تسخط غير ضالين ولا مضلين.

اللهم اجعل لنا فيها نصيبا من الرحمة والمغفرة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار.

اللهم إني اسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من شره ومن سوء المحشر ومن شر يوم الحشر.

دعاء الإفطار أول أيام البيض لشهر رجب

ويستحب الإكثار من ترديد دعاء الإفطار لمن يرغب في اغتنام ثواب صيام الأيام البيض كاملا وخاصة في أهم أوقات استجابة الدعاء لحظة الإفطار.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا أفطر: «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ»، رواه أبو داود مرسلًا، وفي حديث آخر عن ابن عمر-رضي الله عنهما- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ وابتلَّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». أخرجه أبوداود والحاكم والبيهقي.

وكان النبي - صلى الله عليه وسلم-يقول أيضًا: " اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي"، رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسّنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

دعاء الإفطار للصائم المستجاب