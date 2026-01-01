موعد صيام الأيام البيض من رجب 2026 وفضلها وأهم العبادات .. يشهد محرك البحث خلال الأيام الحالية تزايدًا ملحوظًا في تساؤلات المسلمين حول موعد صيام الأيام البيض من شهر رجب 2026، بالتزامن مع دخول هذا الشهر الكريم الذي يتمتع بمكانة خاصة في الوجدان الإسلامي، كونه أحد الأشهر الحرم التي تحظى بفضل عظيم وأجر مضاعف، ويعد محطة إيمانية مهمّة تسبق شهري شعبان ورمضان، إذ يحرص كثيرون على استغلاله في الطاعات وتنظيم العبادات استعدادا للموسم الإيماني الأكبر.

يأتي الاهتمام بمعرفة موعد صيام الأيام البيض من شهر رجب 2026 في إطار حرص شريحة واسعة من المسلمين على الالتزام بالسنن النبوية، خاصةً أن صيام هذه الأيام يعد من العبادات المستحبة التي واظب عليها النبي، لما لها من فضل كبير وأثر روحي عميق في تزكية النفس وتقوية الصلة بالله.

واقرأ أيضًا:

ما المقصود بالأيام البيض وفضل صيامها

أكدت دار الإفتاء المصرية في أكثر من مناسبة أن النبي كان يحرص على صيام الأيام البيض من كل شهر هجري، ومن بينها شهر رجب، وهي الأيام التي توافق الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر القمري، وسميت بالأيام البيض لبياض القمر فيها ليلا ووضوح نوره، إلى جانب صفاء ضوء الشمس نهارا، وهو ما يمنح هذه الأيام رمزية خاصة في التقويم الهجري.

ويعد صيام الأيام البيض من السنن المستحبة التي حث عليها النبي، لما يترتب عليها من أجر عظيم، حيث تعادل في فضلها صيام الدهر لمن حافظ عليها بانتظام، وهو ما يدفع كثيرا من المسلمين إلى الالتزام بها شهريا، خاصة في الأشهر الحرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب.

موعد صيام الأيام البيض من شهر رجب 2026

بحسب التقويم الهجري المعتمد، فإن الأيام البيض من شهر رجب 1447 هـ توافق في عام 2026 التواريخ الآتية.

الجمعة 2 يناير 2026 الموافق 13 رجب.

السبت 3 يناير 2026 الموافق 14 رجب.

الأحد 4 يناير 2026 الموافق 15 رجب.

وتحظى هذه الأيام بأهمية خاصة لدى المسلمين، إذ يحرص كثيرون على صيامها اقتداء بالسنة النبوية، ورغبة في اغتنام الأجر، خاصة أن شهر رجب من الأشهر التي يستحب فيها الإكثار من الطاعات والبعد عن المعاصي.

مكانة شهر رجب في الإسلام

يحتل شهر رجب مكانة رفيعة في الإسلام، إذ يعد أحد الأشهر الحرم الأربعة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى «منها أربعة حرم»، وهي أشهر عظيمة يحث فيها على تعظيم الطاعات، وتجنب الذنوب، والإكثار من الأعمال الصالحة، لما لها من أثر في رفع الدرجات ومغفرة السيئات.

ويمثل شهر رجب بداية الاستعداد الروحي والنفسي لشهر رمضان المبارك، حيث يحرص المسلمون خلاله على إعادة ترتيب أولوياتهم الدينية، وتنظيم أوقات العبادة، وزيادة القرب من الله، تمهيدا لاستقبال شهر الصيام بروح أكثر استعدادا وخشوعا.

أبرز السنن والعبادات المستحبة في شهر رجب

الصيام من أبرز العبادات المستحبة في شهر رجب، حيث يستحب صيام يومي الاثنين والخميس، إضافة إلى صيام الأيام البيض، اقتداءً بسنة النبي، دون تخصيص يوم بعينه بصيام واجب أو اعتقاد فضل خاص ليوم محدد بعينه.

كما يوصي العلماء بالإكثار من قراءة القرآن الكريم، وصلة الأرحام، والصدقة، والإحسان إلى المحتاجين، باعتبار هذه الأعمال من أعظم القربات التي تقرب العبد من ربه، وتزيد من رصيد الحسنات في هذا الشهر الفضيل.

ويستحب كذلك الإكثار من الدعاء، خاصة في أوقات الإجابة، ومن الأدعية المشهورة التي يرددها المسلمون في هذا الشهر دعاء «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»، تعبيرًا عن الرجاء في بلوغ شهر الصيام في صحة وعافية.

العمرة والذكر والاستغفار في رجب

يحرص عدد كبير من المسلمين على أداء العمرة خلال شهر رجب، دون تخصيص يوم أو ليلة معينة، حيث لم يرد في السنة النبوية ما يحدد وقتا بعينه لأدائها في هذا الشهر، إلا أن العمرة تظل من العبادات الجليلة التي يثاب عليها المسلم في كل وقت.

ويعد الإكثار من الذكر والتوبة والاستغفار من الأعمال المستحبة في شهر رجب، لما لها من فضل عظيم في تطهير القلوب، وتعظيم الأجر، ومغفرة الذنوب، خاصة في شهر تتضاعف فيه الحسنات.

ذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب

توافق ذكرى الإسراء والمعراج يوم 27 رجب، وهي مناسبة عظيمة في السيرة النبوية الشريفة، تمثل إحدى المعجزات الكبرى للنبي، ويحرص كثير من المسلمين على إحيائها بالذكر والعبادة، دون تخصيص عبادات محددة لم ترد في السنة.

موعد شهر رمضان 2026 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية المبدئية إلى أن شهر رمضان 2026 من المتوقع أن يبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن يكون يوم الثلاثاء 17 فبراير هو موعد استطلاع هلال الشهر الكريم، مع التأكيد على أن الموعد النهائي يحدد وفق الرؤية الشرعية.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

وبحسب التقديرات الفلكية، يتوقع أن يحل عيد الفطر المبارك 2026 يوم الجمعة 20 مارس، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي يظل مرهونا بثبوت رؤية هلال شهر شوال من الجهات المختصة.