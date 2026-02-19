القبض على سائقين تشاجرا بأسلحة بيضاء في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بين (سائق) ، و(سائق آخر وحداد) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب تعدى خلالها الحداد على الأول باستخدام "2 سلاح أبيض" دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الطرفين ، وبحوزة الحداد (2 سلاح أبيض المستخدمان فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.