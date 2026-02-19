قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يؤكد تقديره واحترامه لدور الرئيس السيسي من أجل تحقيق السلام في قطاع غزة
ترامب: أدعم أوربان في الانتخابات البرلمانية بالمجر
السعودية والصومال يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في المجال البحري
الجارديان: ترامب يفتتح مجلس السلام بكلمة مضللة
بوتين يجري محادثات مع رئيس مدغشقر للمرحلة الانتقالية في موسكو
رئيس الوزراء يشارك في الاجتماع الأول لـ مجلس السلام بواشنطن
حسام موافي: الهدف من الصيام هو التقوى والطاعة
ريال مدريد يعلن تعاونه مع يويفا في قضية فينيسيوس جونيور
ألمانيا تسحب قواتها من العراق بسببب التوترات في الشرق الأوسط
ترامب لرئيس الوزراء: أرسل تحياتي للرئيس عبد الفتاح السيسي
ترامب: سنعمل من أجل مستقبل مبهر لغزة والشرق الأوسط
أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان
حوادث

القبض على سائقين تشاجرا بأسلحة بيضاء في الشرقية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بأسلحة بيضاء بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 16/ الجارى حدثت مشاجرة بين (سائق) ، و(سائق آخر وحداد) جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، لخلافات بينهم حول أولوية تحميل الركاب تعدى خلالها الحداد على الأول باستخدام "2 سلاح أبيض" دون حدوث ثمة إصابات.

أمكن ضبط الطرفين ، وبحوزة الحداد (2 سلاح أبيض المستخدمان فى التعدى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

