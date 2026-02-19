9 سيارات إطفاء وخزان إستراتيجي لإخماد حريق المنطقة الصناعية بأكتوبر

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق هائل اندلع في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر بعد حوالي ٥ ساعات من مكافحة النيران.

وانتقل اللواء محمد مجدي أبو شميلة مدير أمن الجيزة إلى موقع الحريق لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ٩ سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، كما تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بنشوب حريق في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة ٦ اكتوبر، انتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بسيارات الإطفاء والاسعاف لإخماد الحريق.

وتبين تصاعد سحابات سوداء من الأدخنة جراء الحريق وأن النيران اشتعلت في أحد مصانع القطعة 178 امتداد الصناعية الثالثة.