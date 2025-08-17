قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
ترامب: تقدم كبير مع روسيا بعد محادثات ألاسكا.. وترقبوا قمة واشنطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن بلاده أحرزت تقدمًا "كبيرًا" في الملف الروسي، وذلك بعد يومين من المحادثات التي جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة "إلمندورف–ريتشاردسون" بألاسكا. 

التصريح، الذي نشره ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، جاء مقتضبًا لكنه فتح باب التأويلات واسعًا حول طبيعة التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وموسكو، لا سيما في ما يتعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إشارات غامضة.. وتوقعات ثقيلة

رغم اقتصار رسالة ترامب على عبارة مقتضبة: "هناك تقدم كبير فيما يخص الملف الروسي، انتظرونا"، إلا أن التوقيت والسياق يضيفان أهمية استثنائية لهذا الإعلان.

فالتصريح يأتي قبل 24 ساعة فقط من القمة المنتظرة في البيت الأبيض، التي سيجمع خلالها ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحضور عدد من كبار القادة الأوروبيين، في اجتماع يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره لحظة فارقة في مسار الحرب الأوكرانية.

وتترقب الدوائر الدبلوماسية في واشنطن وأوروبا بقلق مضمون هذا "التقدم"، إذ تتردد تسريبات عن ضغوط أمريكية محتملة على كييف للقبول بتسوية سياسية تشمل اعترافًا بسيطرة روسيا على مناطق دونيتسك ولوغانسك. 

خطوة كهذه، إن صحت، تمثل تحولًا جذريًا في الموقف الأمريكي، وقد تُفسَّر كتنازل استراتيجي أمام موسكو.

القمة الثلاثية.. اختبار للتحالف الغربي

القمة المرتقبة في البيت الأبيض غدًا لا تقتصر على لقاء ثنائي بين ترامب وزيلينسكي، بل تنعقد بمشاركة بارزة لعدد من القادة الأوروبيين، بينهم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

هذه المشاركة تعكس إدراكًا أوروبيًا بأن أي تفاهم منفرد بين واشنطن وموسكو قد يضعف وحدة الصف الغربي، ويدفع أوروبا إلى الهامش في واحدة من أخطر الأزمات الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية. ولهذا، حرصت بروكسل والعواصم الكبرى على الحضور المشترك لإيصال رسالة واضحة: "أمن أوكرانيا ليس ورقة تفاوض أمريكية-روسية فقط، بل قضية تخص القارة بأكملها".

بين السلام والرضوخ.. خيارات زيلينسكي الصعبة

من جانبه، يجد الرئيس الأوكراني نفسه في موقف بالغ التعقيد. فهو من ناحية يحتاج إلى الدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي الذي يبقي بلاده صامدة أمام آلة الحرب الروسية، ومن ناحية أخرى يرفض أي تسوية تنتقص من سيادة أوكرانيا أو تُشرعن مكاسب موسكو العسكرية.

زيلينسكي أعلن صراحة أن وقف إطلاق النار شرط أولي لأي مفاوضات سياسية، مؤكداً أن "التفاوض تحت القصف" أمر مرفوض. لكن الموقف الأمريكي الجديد، إذا تأكدت ملامحه، قد يضعه أمام خيارين أحلاهما مر: القبول بضغوط البيت الأبيض أو المخاطرة بخسارة شريان الدعم الغربي الأساسي.

موسكو تراقب بثقة.. وترامب يناور

بالنسبة لروسيا، فإن مجرد الحديث عن "تقدم" في المحادثات مع واشنطن يعد مكسبًا سياسيًا، إذ يلمّح إلى أن الغرب بدأ يقترب من الاعتراف بالأمر الواقع الميداني. بوتين، الذي خرج من قمة ألاسكا رافعًا سقف شروطه، يرى أن الوقت يلعب لصالحه كلما طال أمد الحرب واستنزفت موارد الغرب.

أما ترامب، فيحاول موازنة صورته بين الداخل والخارج: داخليًا يسعى لإقناع الأمريكيين بأنه قادر على إنهاء حرب استنزفت ميزانية البلاد، وخارجيًا يراهن على لعب دور "صانع السلام" الذي لم يجرؤ أسلافه على أدائه.

تصريحات ترامب الغامضة حول "التقدم الكبير" مع روسيا ليست مجرد رسالة عابرة، بل تمثل تمهيدًا لقمة قد تعيد رسم خريطة الموقف الغربي تجاه الحرب الأوكرانية. ما إذا كان هذا التقدم يعني بداية نهاية الحرب، أم أنه مجرد جولة جديدة من المناورات السياسية، سيعتمد على ما سيتكشف في أروقة البيت الأبيض غدًا، حيث تلتقي رهانات واشنطن وموسكو وكييف وبروكسل على طاولة واحدة.

