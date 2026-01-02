قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية

شمس البارودي
شمس البارودي
ميرنا محمود

وجهت إحدى المتابعات رسالة للفنانة المعتزلة شمس البارودي بعد حديثها عن زوجها الراحل حسن يوسف و لابنها الراحل عبدالله.

وقالت المتابعة، في تعليق على أحد منشورات شمس البارودي : هو أنتِ ليه دايمًا تقولي عن زوجك، حبيبي وتوأم روحي وشريك حياتي، وتقولي عن ابنك عبد الله، من غير روحي وحبيبي وحياتي؟! هو مكنش غالي عندك زي جوزك؟! أنا بحس إن فراق ابنك كان أهون عليكي من فراق زوجك.

لترد شمس البارودي قائلة عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك : مش عارفة أقولك إيه، جربتي فقد فلذة الكبد؟ ضنايا فلذة كبدي وجع لا يعلمه إلا الله.

و كانت قد أكدت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حرصها الدائم على قراءة القرآن الكريم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي من إيمانها بأهمية الاستعداد للآخرة، واعتبار القبر هو المسكن الأخير للإنسان، متمنية أن يكون روضة من رياض الجنة.

وخلال لقائها ببرنامج «الحكاية من البداية» مع الدكتورة أميرة مجدي، المذاع عبر قناة الشمس، أوضحت شمس البارودي أن أيامها كلها أصبحت لله، خاصة بعد وفاة زوجها، لافتة إلى أن أولوياتها تغيّرت بشكل كامل، وأصبح اهتمامها منصبًا على كتاب الله والدعاء.

وأضافت أنها تحرص على ختم القرآن الكريم مرة أو مرتين شهريًا، مؤكدة أن هذا النهج يمنحها السكينة والطمأنينة، ويجعلها أكثر استعدادًا للآخرة، مشددة على أن الإنسان يجب أن يهيئ نفسه لمسكنه الأخير بالأعمال الصالحة.


وأشارت شمس البارودي إلى أن هذه المرحلة من حياتها تمثل لها سلامًا داخليًا وارتباطًا روحيًا عميقًا، مؤكدة أن التقرب إلى الله أصبح محور أيامها وملاذها الأول

شمس البارودي حسن يوسف الراحل عبدالله تصريحات شمس البارودي

