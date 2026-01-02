قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات

حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، إدراج مجلة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي  Nanotechnology and Applied Sciences Journal (NAS) ضمن قوائم المجلس الأعلي للجامعات بتقييم 7،  وهو أعلى تصنيف يُمنح للمجلات العلمية المحلية والمصرية.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذه الخطوة العلمية التي حققتها مجلة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تجسد المستوى العلمي المتميز للمجلة، وجودة الأبحاث المنشورة بها، ودورها الريادي في دعم البحث العلمي في مجالات النانوتكنولوجي والمواد المتقدمة وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم في خدمة المجتمع الأكاديمي محليًا، ويدعم جهود الباحثين المصريين والدوليين، مشيرًا إلى أن إدراج مجلة NAS بأعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات يعكس ثقة المؤسسات الأكاديمية الوطنية في المنظومة البحثية للجامعة وقدرتها على المنافسة العلمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن هذا النجاح يمثل ثمرة للاستراتيجية البحثية التي تتبناها الجامعة، والتي تستهدف الارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز النشر في مجلات علمية رصينة ومعترف بها، لافتًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المجلات العلمية المتخصصة، باعتبارها أحد أهم أدوات إنتاج المعرفة ونقلها، وداعمًا رئيسيًا لتقدم التصنيفات الدولية وتعزيز السمعة الأكاديمية للجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن حصول المجلة على تقييم 7 يؤكد التزامها الصارم بالمعايير العلمية الدولية في التحكيم والنشر، وحرصها على استقطاب أبحاث متميزة ذات تأثير علمي وتطبيقي، مشيرًا إلى أن هذا التقدير يعزز من فرص الباحثين للنشر في مجلة محلية ذات تصنيف مرتفع ومعتمد رسميًا، بما يدعم مسيرتهم الأكاديمية والبحثية، مؤكدًا مواصلة إدارة الجامعة دعمها الكامل للمجلات العلمية التابعة لها، بما يسهم في بناء بيئة بحثية محفزة، وتشجيع النشر العلمي عالي الجودة.

ومن جهتها أعربت الدكتورة رباب الشريف، عميدة كلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي، عن اعتزازها بهذه الخطوة العلمية التي حققتها مجلة الكلية، مؤكدًة أن إدراج مجلة NAS ضمن أعلى تصنيف للمجلس الأعلى للجامعات يعكس المكانة المتقدمة للكلية كمركز علمي وبحثي رائد في مجال النانوتكنولوجي، ويجسد الجهود المتواصلة لفريق العمل بالمجلة في الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية العلمية، مشيرًة إلي أن الكلية تضع دعم النشر العلمي المتميز على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تشجيع الباحثين على النشر في مجلات علمية معترف بها محليًا ودوليًا، بما يسهم في تعظيم العائد العلمي والبحثي، وتعزيز دور البحث التطبيقي في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر، أن مجلة Nanotechnology and Applied Sciences Journal (NAS) تُعد منصة علمية متخصصة لنشر الأبحاث الأصيلة في مجالات النانوتكنولوجي والعلوم التطبيقية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://nasj.journals.ekb.eg/

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
