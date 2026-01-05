قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
300 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
شاهد ..ملعب مباراة مصر و بنين قبل بداية المواجهة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. غدا
مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا
رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا
مفاجأة في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر أمام بنين في كأس أمم إفريقيا
بريطانيا تتضامن مع الدنمارك ضد ترامب: لا يملك أي حق في جزيرة جرينلاند
منتخب مصر في مواجهة بنين .. الفراعنة يسعون للتأهل إلى ربع النهائي.. ومحمد صلاح أمام تحد جديد
موعد مباراة مصر وبينن والتشكيل المتوقع وتاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بعد اختطافهما من فنزويلا.. محكمة نيويورك تعين محاميا لمادورو وزوجته
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يستقبل راهبات قلب يسوع المصريات

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ميرنا رزق

استقبل اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، راهبات قلب يسوع المصريات، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، وذلك بمقر المطرانية.

واطمئن الأب المطران على كافة أحوال الأخوات الراهبات، مقدمًا لهن كلمات الشكر والتشجيع، من أجل مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.

وفي سياق آخر، ترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس العام الجديد، وذلك بمقر المطرانية، بمشاركة القمص بشرى لبيب، وكيل عام المطرانية، والقمص مرقس عدلي.

وتناول الأب المطران في عظة الذبيحة الإلهية "لغة الأرقام 2026 في الكتاب المقدس"، قائلًا: إن الكتاب المقدس لا يستخدم الأرقام عبثًا، بل كلغة روحية تعلن مسيرة الإنسان مع الله: من العمل والتعب (6) إلى القيامة، والبداية الجديدة، (8) ثم إلى الكنيسة، والشركة، والشهادة (12). إنها ليست أرقامًا، بل رحلة خلاص.

وأوضح راعي الإيبارشيّة أن رقم 6 يرمز إلى الإنسان في تعبه، واحتياجه، حيث خلق الله الإنسان في اليوم السادس، ورمز إلى العمل، والجهد، والنقص بدون الله. الله خلق الإنسان في اليوم السادس، أي قبل يوم الراحة، كأن الإنسان يقول: أنا خُلقت للعمل، لكن لا أكتمل إلا بالله.

وأضاف صاحب النيافة إن عرس قانا يرمز إلى ذلك، حيث كانت هناك ستة أجران من حجارة، ستة أجران لكنها فارغة. رمز للإنسان: يعمل، ويتعب، ويلتزم بالناموس، لكن بلا فرح حقيقي. القديس أوغسطينوس يقول: الإنسان يبقى ناقصًا ما لم يمتلئ بالمسيح.

وقال الأنبا توما: إن رقم 8 هو ما بعد الكمال الزمني (7)، إنه يوم القيامة، يوم الخليقة الجديدة. المسيح قام في اليوم الأول من الأسبوع = اليوم الثامن. المعمودية هي ولادة في اليوم الثامن. الختان في اليوم الثامن = عهد جديد.

وتابع مطران إيبارشية تأمله: إن رقم 6x2 = 12 يرمز إلى: شعب الله، الكنيسة الجامعة، الشهادة المنظمة في العالم: أمثلة: 12 سبطًا، 12 رسولًا، 12 بابًا لأورشليم السماوية، و 12 قفة كسر بعد إشباع الجموع. من قام مع المسيح (8)، يُرسَل ليعيش في الكنيسة (12).

واختتم راعي الإيبارشيّة عظته قائلًا: إن القديس إيريناوس يقول: الرسل الاثنا عشر هم علامة اكتمال الكنيسة، ورسالتها للخلاص. فالقيامة ليست خبرة فردية فقط، بل تُولد كنيسة حية.

وعقب القداس الإلهي، قدم فريق كورال "نجوم السماء" للأطفال الحضور، باقة من الترانيم الميلادية، تلاها فريق ترانيم كورال "ليكن نورًا"، الذي قدم باقة أخرى من الترانيم الروحية.

وفي ختام العام، قدم الأنبا توما حبيب تأملًا روحيًا للحاضرين، متمنيًا للجميع لهم عامًا مليئًا بنعم الرب، وإحساناته.

الأنبا باسيليوس الأنبا باسيليوس فوزي الكاثوليك راهبات قلب يسوع المصريات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

ترشيحاتنا

أذكار المساء الصحيحة

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تترك ثوابها

دار الإفتاء

حكم الدعاء داخل الصلاة بقضاء الحاجات الدنيوية ..دار الإفتاء توضح

الإسراء والمعراج

مفتي الجمهورية: يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج وعمل الولائم

بالصور

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو
فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

أغرب سيارة
أغرب سيارة
أغرب سيارة

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد