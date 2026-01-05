قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكلاب الضالة| خطة حكومية شاملة لمواجهة خطر السعار.. تفاصيل
الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

كنائس جنوب سيناء تستعد لعيد القيامة وسط تشديدات أمنية في محيطها

ايمن محمد

تستعد كنائس جنوب سيناء لصلاة قداس عيد القيامة المجيد، والمقرر أن ينطلق مساء غدًا الثلاثاء، وسط تشديدات أمنية في محيط الكنائس.

وتزينت الكنائس بالورود ومذبح المسيح والأنوار، استعدادًا لانطلاق القداس بحضور المئات من السائحين المتواجدين بكافة مدن المحافظة السياحية، ومن المقرر أن يترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، القداس بكاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة لفيف من أحبار الكنيسة، وبحضور مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وكثفت مديرية أمن جنوب سيناء من تواجد رجال الأمن في محيط الكنائس، وعمل تحويلات مرورية، ووضع بوابات إلكترونية أمام مدخل كل كنيسة، ورجال أمن سيدات لتفتيش السيدات المترددة على الكنائس، ومنظومة مراقبة متكاملة في محيط الكنائس.

وجهة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات، مع تكثيف حملات النظافة في محيط الكنائس، ورفع المخلفات يوميًا، ومتابعة كفاءة أعمدة الإنارة، وتكثيف الحملات الأمنية لتأمين الكنائس، بالتوازي مع تكثيف الحملات المرورية لتنظيم حركة المرور خلال الاحتفالات.

كما أكد المحافظ، على ضرورة متابعة غرفة العمليات بديوان عام المحافظة الاحتفالات على مدار الساعة، والتواصل الدوري مع الشبكة الوطنية للطوارئ، والتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية، وفرع هيئة الإسعاف، والحماية المدنية، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتأمين .

جنوب سيناء عيد القيامة استعداد الكنائس

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

منتخب مصر

مباراة مصر وبنين في كأس أمم أفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

انفجار

أصوات من المحاجر .. حقيقة انفجار سمعه سكان أكتوبر والشيخ زايد

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا ميخائيل يتأمل في رسالة رومية خلال لقائه الشهري بكهنة حلوان

التهنئة بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس يستقبل رئيس مجلس النواب للتهنئة بعيد الميلاد المجيد| صور

البابا تواضروس وشيخ الأزهر الشريف

قيادات المؤسسات الدينية الإسلامية يهنئون قداسة البابا بالعيد | صور

بالصور

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

سيارة بوشين.. أغرب ميني فان

مش هتشتريها تاني من برة.. طريقة خلطة توابل البطاطس

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

