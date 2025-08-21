روسيا تعلن تدمير 49 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إعتراض منظومات الدفاع الجوي لعدد من المسيرات الأوكرانية فوق أراضيها خلال ساعات الليل حيث تم تدمر 49 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات .

ولاحقا ، أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لوحدات العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة بريانسك.

وذكر الجهاز الروسي، في بيان له، أن مجموعة التخريب التابعة لوحدات العمليات الخاصة الأوكرانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مرافق النقل في روسيا.

وأضاف الجهاز أن المجموعة التخريبية الأوكرانية تلقت تدريبات على أيدي أجهزة استخبارات غربية بينها ليتوانية وإستونية ونرويجية.

وتألفت المجموعة التخريبية في مقاطعة بريانسك من 6 عناصر قُتل منهم ثلاثة واعتقل ثلاثة آخرون.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: “أحد المخربين المعتقلين اعترف بأن عملية تفجير الجسر بمقاطعة بريانسك في مايو الماضي نفذتها قوات العمليات الخاصة الأوكرانية”.

وأضاف: “المخرب الأوكراني المعتقل في بريانسك اعترف بأن مجموعته فجرت خط سكة حديد بمقاطعة بيلجورود في سبتمبر”.

وختم الجهاز الروسي بيانه قائلا: “المخربون المعتقلون في مقاطعة بريانسك اعترفوا بتلقيهم التدريب في معسكرات تحت إشراف متخصصين من بريطانيا وكندا ودول أخرى”.