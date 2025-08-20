قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمن الروسي: مقتل 3 واعتقال 3 آخرين من مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك
الصحة والأكاديمية الوطنية للتدريب تبحثان تطوير برامج لدعم الكوادر الطبية والإدارية
موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية
الخطيب يتواجد في أحد المستشفيات بأكتوبر من أجل دعم محمد الشناوي
عقد المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية ..الأسبوع القادم
باكستان تغرق مرة أخرى... أكثر من 20 وفاة جراء أمطار موسمية شديدة
جيش الاحتلال: المرحلة التمهيدية للسيطرة على غزة بدأت بعمليات مركزة
إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بطريق سفاجا – قنا ومديرية الصحة ترفع درجة الاستعداد
بيصور الفتيات.. القبض على عامل وضع هاتفه في دورة مياه كافيه بالنزهة
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. 3 أيام متتالية
لو أنت من الفئات دي موبايلك وخطك هيتقفلوا خلال أيام..«تنظيم الاتصالات» يحذر
بحث الأوضاع السياسية والأمنية.. مدبولي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو: الدفاع الجوي يعلن إسقاط 42 مسيّرة أوكرانية ليلًا فوق 9 أقاليم روسية

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي
علي صالح

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح الأربعاء، أنّ وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 42 طائرة مسيّرة “ذات جناح ثابت” أُطلقت من الجانب الأوكراني خلال الليل، وقالت إن عمليات الاعتراض جرت فوق تسعة أقاليم روسية.

 ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الرسمية نصّ البيان، مؤكدةً أنّ الهجمات تأتي ضمن مسارح القتال الدائرة منذ أشهر داخل العمق الروسي. 

وقدّمت منصّات إعلامية روسية تفصيلًا أوليًا للتوزيع الجغرافي للمسيّرات التي تم إسقاطها: 14 فوق إقليم فورونيج، و8 في تامبوف، و7 في كورسك، و5 في روستوف، إضافةً إلى مسيّرات فردية في أقاليم بريانسك وأوريول وسمولينسك وكراسنودار وليبيتسك. وتطابقت هذه الأرقام مع تحديثات منشورة لاحقًا على مواقع روسية مستقلّة نسبيًا، بينها “آر بي سي”، التي أشارت أيضًا إلى نشاطٍ ملحوظ للدفاعات في الأقاليم الغربية والجنوبية.

 ولم تُسجّل، وفق السلطات المحلية في روستوف، خسائر بشرية أو أضرار كبيرة في حادثة واحدة على الأقل. 

وفي تداعياتٍ مباشرة على النقل الجوي، فُرضت قيود مؤقتة ليلًا على حركة الطيران في مطارات سامارا وساراتوف، كما أُعلن صباحًا عن تعليق مؤقت للرحلات في فولغوغراد، بحسب الهيئة الفدرالية الروسية للطيران المدني (روسافياتسيا) وتقارير صحفية متقاطعة.

 وتؤشر هذه الإجراءات إلى استمرار تواتر “التهديدات الجوية غير التقليدية” وتأثيرها على المرافق المدنية وسلاسل الإمداد. 

ويأتي هذا التطور في سياقٍ أوسع من الضربات الجوية المتبادلة بين موسكو وكييف.

 ففي المقابل، شهدت مدن أوكرانية خلال الساعات الأخيرة موجات جديدة من المسيّرات والصواريخ الروسية، وصفتها كييف بأنها من الأكبر في أغسطس، مع تسجيل أضرار في مرافق طاقة ومواقع لوجستية. كما أفادت تقارير منفصلة باشتعال حريق في منشأة وقود في أوديسا جرّاء هجمات ليلية. 

ولا يمكن فصل التصعيد المتبادل بالطائرات المسيّرة عن محاولات الطرفين الضغط على العمق الاقتصادي والعسكري للآخر. 

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من كل تفاصيل الادعاءات الروسية بشأن عدد المسيّرات المُسقطة وتوزّعها الجغرافي ساعة نشر هذا التقرير، فيما عادةً ما يؤكد الجانبان أرقامًا متباينة حول الخسائر.

 ووفقاً للصحف الروسية، يُظهر الإعلان الروسي—إذا تأكدت أرقامه—اتساع نطاق “حرب المسيّرات” وامتدادها إلى أبعد من خطوط التماس التقليدية، بما يفرض تكاليفٍ أمنية واقتصادية متزايدة، من تعطيل الملاحة الجوية إلى استنزاف منظومات الدفاع الجوي. 

وفي غياب مؤشرات على تهدئة قريبة، تظل السماء ساحةً مفتوحةً للمواجهة التقنية والاستخباراتية، مع ما يحمله ذلك من مخاطر على المدنيين والبنية التحتية في ضفتي الصراع. 

الدفاع الجوي الروسي اوكرانيا حرب المسيرات موسكو كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يوافق على النزول بدرجات القبول للمرة الثالثة في بعض المدارس الفنية

غلق وتشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط لمخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة

غلق وتشميع حمام سباحة خاص بمنفلوط لمخالفته الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة

أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس يستقبل مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن

أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس يستقبل مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن للتهنئة باحتفالات صوم العذراء

بالصور

بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش
خلطة المحشي المصرية الأصيلة زي ستات البيوت.. سر الطعم اللي مايتنسيش

رجال الإطفاء والسرطان.. دراسة حديثة توصي باتخاذ إجراءات وقائية صارمة لرجال الحماية المدنية

رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة
رجال الإطفاء والسرطان.. علاقة مقلقة تكشفها دراسة حديثة

لماذا يجب إبقاء نوافذ سيارتك مغلقة أثناء شحن السيارة الكهربائية؟

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

فيديو

آخر تطورات قضية لاعبة الجودو

قضية دينا علاء.. تفاصيل جديدة ورسالة قاسية من شقيقها لرواد السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع لمقاتلي المنطقة الشمالية: الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومى مهمة مقدسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد