أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية

نقلت وكالة رويترز عن الجيش الأوكراني ، القول بأن القوات الروسية أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ ، خلال هجومها على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، نجاح منظومات الدفاع الجوي فى اعتراض وتدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات .

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية ، روسيا بأنها تواصل قتل المدنيين رغم جهود السلام.

ولفت إلى أن روسيا آلة حرب قاتلة تعمل أوكرانيا على كبحها ويجب إيقافها من خلال الضغط وتعاون دول الناتو.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء منفردًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، أن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي جري على شكل غداء عمل، يتخلله نقاش موسع إستمر لساعات، حيث ركزت المحادثات على سبل التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر مع روسيا، وتعزيز الدعم الغربي لكييف.