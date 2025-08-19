قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس
فتح شارع 26 يوليو لـ 3 أيام بداية من هذا التوقيت
22 شهيدا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم
ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة
وزير الصناعة والنقل: مصر ترحب بكافة الشركات الهندية للاستثمار في الطاقة والبنية التحتية
الراقصة الشهيرة بديعة بفيديوهات مخلة ومقاطع مثيرة فى يد مباحث الآداب
بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد
أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية
على مرحلتين.. تنفيذ مشروعات لحماية ساحل الإسكندرية بطول 2.600 كيلومتر
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 4555 جنيها
«ملابس غير لائقة».. تفاصيل القبض على التيك توكر بطة ضياء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا: روسيا أطلقت علينا 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ الليلة الماضية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن  الجيش الأوكراني ، القول بأن القوات الروسية أطلقت 270 طائرة مسيرة و10 صواريخ ، خلال هجومها على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، نجاح منظومات الدفاع الجوي فى اعتراض وتدمير  23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات .

وفي وقت سابق، اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية ، روسيا بأنها تواصل قتل المدنيين رغم جهود السلام.

ولفت إلى أن روسيا آلة حرب قاتلة تعمل أوكرانيا على كبحها ويجب إيقافها من خلال الضغط وتعاون دول الناتو.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقاء منفردًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة واشنطن، وذلك قبل ساعات من انطلاق اجتماع يضم قادة الاتحاد الأوروبي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، أن اللقاء بين ترامب وزيلينسكي جري على شكل غداء عمل، يتخلله نقاش موسع إستمر لساعات، حيث ركزت المحادثات على سبل التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر مع روسيا، وتعزيز الدعم الغربي لكييف.

روسيا أوكرانيا الجيش الأوكراني الرئيس الأمريكي زيلينسكي

قانون العمل

بعد جدل مقترح الخامسة فجرا.. ما الذي حدده قانون العمل الجديد بشأن ساعات العمل؟

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

علاء الساحر

حبست جوزها .. قصة البلوجر علاء الساحر وريم رفاعي وسبب القبض عليه

حادث تصادم

إصابة 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل على طريق جمصة

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

وكيل أوقاف بني سويف: ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المساجد واجب شرعي ووطني

حملة الصحة ببني سويف

حملات صحية موسعة ببني سويف تضبط أكثر من طن أغذية فاسدة و700 لتر لبن تالف

بالصور

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

حب أم سحر.. علاء الساحر نجم التيك توك أم نصّاب مشاعر؟القصة الكاملة
بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

لن تصدق.. ماهو أقوى علاج للوقاية من تسوس الأسنان؟

مزعج جدا.. وصفات طبيعية للتخلص من الذباب

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

