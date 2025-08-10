الجيش الأوكراني: قصفنا مصفاة نفط في ساراتوف الروسية خلال الليل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الأوكراني" أنه قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية خلال الليل.

في الثلاثين من يوليو الماضي، شهدت شبه الجزيرة الروسية كامتشاتكا زلزالاً قوياً أرجع مركزه إلى منطقة باتروبافلوفسك-كامشاتسكي، ما أسفر عن تغييرات واضحة في معالم الأرض، حيث تحرك الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة مسافة مترين نحو الجنوب الشرقي.

وفي الآونة الأخيرة، أثارت زلازل كبيرة في منطقة المحيط الهادئ، مثل الزلزال الذي وقع في شرق روسيا وشدته 8.8 على مقياس ريختر، مخاوف من ظهور موجات تسونامي قد تؤثر على بلدان هذه المنطقة.

وبالفعل سُجِّل ارتفاع تسونامي يتراوح بين 3 و4 أمتار (10 إلى 13 قدماً) في كامتشاتكا، و60 سنتيمتراً (قدمين) في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، ورُصد ارتفاع يصل إلى 1.4 قدم (أقل من 30 سنتيمتراً) فوق مستوى المد في جزر ألوشيان في ولاية ألاسكا الأميركية.