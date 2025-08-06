الدفاع الروسية: استهداف منظومة نقل الغاز التابعة للجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أنها نفذت ضربة جوية استهدفت منظومة نقل الغاز التابعة للجيش الأوكراني، واصفة العملية بأنها "دقيقة" وجاءت في إطار ضرب البنية التحتية المستخدمة في دعم العمليات العسكرية الأوكرانية.

الهدف كان دعمًا لوجيستيًا للجيش الأوكراني

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظومة المستهدفة كانت تُستخدم لأغراض لوجستية تخدم التحركات العسكرية الأوكرانية، وهو ما اعتبرته موسكو هدفًا مشروعًا في إطار ما تسميه بـ"العملية العسكرية الخاصة".

تصعيد جديد في الحرب

يأتي هذا التطور في سياق تصعيد مستمر بين روسيا وأوكرانيا، وسط ضربات متبادلة تستهدف منشآت استراتيجية في كلا البلدين، مع ازدياد المخاوف الأوروبية من اتساع رقعة الحرب لتشمل البنية التحتية الحيوية للطاقة في المنطقة.