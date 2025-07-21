قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتل صحراوية تضرب البلاد.. الأرصاد تعلن موعد عودة ارتفاع درجات الحرارة وتحذر من الرطوبة
فرصة للعمل فى الحضانات .. التضامن تعلن عن مسابقة بمختلف المحافظات
موعد مراسم قرعة الدوري الجديد.. ورسالة هامة من الرابطة للأندية
حالة الطقس اليوم.. تحذير هام من الحر والرطوبة
النائب العام: التصدي للجرائم الإلكترونية التزام دستوري
إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية في إسطنبول
قرار ضد طالب قام بعمل حركات استعراضية بدراجته النارية بالبحيرة
أقل سعر دولار اليوم 21-7-2025
صندوق الإدمان ينظم ورش عمل لأئمة المساجد للتعريف بأضرار تعاطي المواد المخدرة
رسميا.. موعد إجازة 23 يوليو 2025 للموظفين.. ومفاجأة للعاملين في القطاع الخاص
وكيل مصطفي شلبي: عدم التوافق مع الزمالك سبب الرحيل
مشادة بين ياسر إبراهيم وميسي في كأس العالم للأندية.. التفاصيل الكاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تسقط 43 مسيرة أوكرانية في تصعيد جديد للهجمات الجوية

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، مساء السبت، 43 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال أقل من أربع ساعات، في واحدة من أكثر موجات الهجمات الجوية كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي.

وقالت الوزارة إن الهجمات وقعت بين الساعة الثامنة مساءً والحادية عشرة و20 دقيقة ليلًا بتوقيت موسكو، يوم 20 يوليو الجاري، واستهدفت مناطق متفرقة جنوب غربي البلاد، في تصعيد لافت ضمن عمليات أوكرانيا باستخدام المسيّرات التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي.

استهداف واسع لعدة مقاطعات

بحسب البيان، توزعت الطائرات المسيّرة التي جرى إسقاطها على خمس مقاطعات، كان أبرزها بريانسك التي سقطت في أجوائها 17 مسيّرة، تلتها أوريول بـ14 مسيّرة. كما تم اعتراض سبع طائرات في أجواء موسكو وضواحيها، من بينها ثلاث كانت تتجه مباشرة نحو العاصمة.

وتمكنت الدفاعات الجوية أيضًا من تدمير أربع مسيرات في مقاطعة كالوغا، إضافة إلى مسيّرة واحدة في أجواء مقاطعة بيلغورود، وهي مناطق أصبحت خلال الأشهر الماضية مسرحًا متكررًا للهجمات الأوكرانية بالطائرات بدون طيار.

كييف تواصل تكثيف هجماتها والكرملين يتوعّد

وتُعد هذه الضربة الجوية جزءًا من سلسلة هجمات متكررة تنفذها القوات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ، مستهدفة منشآت وبُنى تحتية ومناطق مدنية وعسكرية داخل الأراضي الروسية، خصوصًا في المقاطعات الحدودية.

في المقابل، يستمر الجيش الروسي في شنّ عملياته الهجومية على مختلف الجبهات، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع عسكري أخير، على ضرورة "توسيع نطاق العملية العسكرية الخاصة"، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو "إبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي ضمّتها روسيا مؤخرًا، وإخراجها من مدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستخدمها أوكرانيا في استهداف العمق الروسي".

 وتعكس هذه الهجمات تصاعدًا في استخدام المسيّرات كوسيلة ضغط متبادل بين الطرفين، في ظل استمرار جمود الجبهة البرية في بعض المناطق، وتنامي الدعم الغربي لكييف بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى. كما تشير الكثافة الكبيرة للمسيّرات التي تم اعتراضها إلى حجم الجهد الاستخباراتي والتقني الذي تبذله أوكرانيا في استهداف العمق الروسي، بما يحمله من رمزية عسكرية وسياسية.

روسيا أوكرانيا مسيرات روسيا وأوكرانيا كييف موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم : إنهاء الفترة المسائية بالمدارس العام الدراسي المقبل

القيادي الإخواني يحيى موسى

العقل المدبر لـ حركة حسم.. السجل الجنائي للقيادي الهارب يحيى موسى

وزير التربية والتعليم

5 قرارات عاجلة من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 رسميًا.. رابط مباشر للحصول عليها

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

كريم محمود عبد العزيز

صحفية لبنانية تعلن انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته

هدير عبد الرازق

3 ساعات تحقيق.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام النيابة: كان جوزي واطلقنا

العناصر الارهابية

الداخلية بالمرصاد.. من هم رؤوس الأفعى المخططون لعمليات عدائية بمصر

ترشيحاتنا

ضوابط وشروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة والآثار

تبدأ من 32 ألف جنيه| شروط العمرة للمصريين 2025 بعد قرارات وزارة السياحة

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

بالصور

بعد تأكيد انفصالهما.. من هي زوجة الفنان كريم محمود عبد العزيز؟

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ
رفعت عايش يوضح حقيقة خروجه من سباق انتخابات مجلس الشيوخ

فيديو

هدير عبدالرازق

بعد فيديو الشقة والنط من فوق السور.. اعترافات هدير عبدالرازق أمام النيابة

شهيد موقعة بولاق

مهندس طيران.. الرئيس السيسي يصدر قرارا بشأن أسرة شهيد عملية بولاق

هدير عبد الرازق

بتنط من سور الڤيلا.. شاهد لحظة اقتحام البلوجر هدير عبدالرازق لمنزل طليقها

الطفل

بعد واقعة قيادة طفل سيارة نقل بالبحيرة.. الأمن يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد