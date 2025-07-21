زعيم المعارضة الإسرائيلية: نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون سياسة واضحة

انتقد "يائير لابيد" زعيم المعارضة الإسرائيلية، خلال تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، عدم وجود سياسة واضحة وراء الهجمات التي تشنها إسرائيل في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط، وقال "ثملون بالقوة.. نهاجم في الشرق الأوسط حيثما نشاء دون أن تكون هناك سياسة واضحة".

كما انتقد لابيد، القصف الإسرائيلي على العاصمة السورية، وقال إن "الرد في دمشق لم يكن ضروريا"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل، معتبرا أن الحكومة الحالية تشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، قائلا: "علينا الذهاب إلى الانتخابات لإنقاذنا من هذه الحكومة".



كما عارض لابيد إسقاط النظام في سوريا، مشددا على أن إسرائيل بحاجة إلى استقرار سوريا.



و ادان، في وقت سابق، استهداف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، واصفا الاستهداف بأنه "تصرف متهور".، مؤكدا أن "حماية الدروز في سوريا أمر مهم، لكن دون استهداف القصر الرئاسي بدمشق"، مشيرا إلى أن استهداف القصر الرئاسي في دمشق "لا يخدم أهدافًا استراتيجية".