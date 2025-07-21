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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخص واحتراق مدرسة إثر هجمات جديدة تشنها روسيا على أوكرانيا

هجوم بمسيرة روسية في كييف
هجوم بمسيرة روسية في كييف
هاجر رزق

أفاد مسؤولون في العاصمة الأوكرانية كييف أن روسيا أطلقت وابلا جديدا من الطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا في هجوم ليلي، اليوم الاثنين، مما أسفر عن مق.تل شخص واحد على الأقل والتسبب في اندلاع حرائق متعددة في المدينة، بحسب "العربية".

و هرع الكثيرون للاحتماء في محطات مترو الأنفاق، كما سُمع دوي انفجارات في جميع أنحاء المدينة بينما كانت وحدات الدفاع الجوي تشارك في صد الهجوم.

وأدى القصف الروسي الذي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف اليوم إلى مقتل شخص واحد على الأقل واشتعال النيران في متجر ومدرسة، وفقا لمسؤولي المدينة.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد، إن عدة انفجارات هزت المدينة. لكنه لم يقدم تفاصيل فورية عن الأضرار.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن رجال الإنقاذ والمسعفين يعملون في مواقع في أربع مناطق في العاصمة، و أضاف في منشور آخر على تليجرام عن "تعرض أربعة أحياء في المدينة لهجمات، مع ورود تقارير عن احتراق مبان سكنية ومتجر وروضة أطفال".، مشيرا الى تضرر مدخل محطة مترو لوكيانيفسكا.

وقال تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، عبر تليجرام "للأسف، لدينا معلومات عن وفاة شخص نتيجة الهجوم".

وقال مسؤولو المدينة إن محطة مترو أنفاق في وسط كييف وممتلكات تجارية ومتاجر ومنازل وروضة أطفال تضررت.

الطائرات المسيرة حرائق مترو الأنفاق انفجارات الدفاع الجوي

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