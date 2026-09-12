للمرة الرابعة على التوالي.. منتخب مصر للشباب يتوج ببطولة أفريقيا لليد

توج منتخب مصر للشباب ببطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الرابعة على التوالي؛ بعدما حقق فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة 31-29 في المباراة النهائية للبطولة.

وواصل منتخب مصر للشباب فرض هيمنته على البطولة القارية، بعدما نجح في حصد اللقب للمرة الرابعة تواليًا، مؤكدًا تفوقه على مستوى القارة الأفريقية.

ويُعد هذا التتويج هو اللقب الأفريقي رقم 15 في تاريخ مشاركات منتخب مصر للشباب بالبطولة؛ ليواصل تربعه على صدارة قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالمسابقة.

وبهذا الإنجاز، عزز منتخب مصر للشباب رقمه القياسي كأكثر المنتخبات حصدًا للقب بطولة أفريقيا، برصيد 15 بطولة.