الخارجية اليمنية تدعو لتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات التصعيد الحوثي

دعت وزارة الخارجية اليمنية إلى تحرك دولي عاجل؛ لمواجهة التداعيات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن تصعيد ميليشيا الحوثي، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية وارتفاع المخاطر التي تهدد المدنيين في المناطق المتضررة من المواجهات.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن اتساع نطاق التهديد الحوثي ووصول تداعياته إلى منطقة باب المندب؛ يضاعف من حجم المخاطر، ليس فقط على السكان المدنيين، وإنما كذلك على أمن الملاحة الدولية وحركة السفن في واحد من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للحد من التداعيات الإنسانية للتصعيد، وتوفير الدعم اللازم للمتضررين والنازحين، إلى جانب العمل على حماية الممرات المائية وضمان استمرار حركة الملاحة الدولية بأمان.

وناقش مجلس الوزراء اليمني التداعيات الإنسانية الناتجة عن تصعيد ميليشيا الحوثي وموجات النزوح الجديدة من المناطق المتضررة، موجهاً الوزارات والجهات المختصة بتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة بالتنسيق مع السلطات المحلية والشركاء الأمميين والدوليين.

وشملت التوجيهات حصر أعداد النازحين واحتياجاتهم، وتوفير المأوى والغذاء والمياه والرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية، إلى جانب تحسين ظروف الإيواء وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد المجلس أن حماية المدنيين والنازحين تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية عاجلة، مشدداً على أن الحكومة لن تتخلى عن الأسر التي اضطرت إلى النزوح بسبب المواجهات.

وثمن المجلس جهود السلطة المحلية في محافظة عدن لاستقبال الأسر النازحة وتوفير احتياجاتها الأساسية، إلى جانب جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات الخدمية في الحفاظ على الاستقرار.