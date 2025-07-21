قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
وسط انتشار قوات الأمن السورية.. خروج عوائل البدو المحتجزين في مدينة السويداء
حرارة شديدة وظواهر جوية متوقعة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس اليوم
حكم صلاة المرأة في المكتب أمام الرجال؟.. الإفتاء تجيب
اليقظة الأمنية في مواجهة الإخوان.. كيف أحبطت أجهزة الأمن أخطر مخطط لحركة حسم؟
استقرار الحالة الصحية لوالد الأطفال الخمسة المتوفين في المنيا
هل يجب الوضوء بعد الاستحمام للصلاة؟.. عليك أن تتوضأ في 3 حالات
وزير التعليم: لن نقبل بأن يكون حلم طالب الثانوية العامة متوقفاً على نصف درجة
خطوات استخراج القيد العائلي والأوراق المطلوبة عبر الإنترنت
أخبار التوك شو| سر ضبط كارت نقل تركي مع عناصر حركة حسم الإرهابية.. وتعيين وزير بيئة جديد في هذا الوقت
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. درجاتك على صدى البلد
سعر الذهب عيار 21 اليوم 21-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تذبذب أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير أكبر للعقوبات الجديدة على روسيا

أرشيفية
أرشيفية

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الاثنين إذ يترقب المتعاملون تأثير العقوبات الأوروبية الجديدة على إمدادات النفط الروسية، وارتفاع إنتاج منتجي الشرق الأوسط والمخاوف بشأن توقعات الوقود في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 69.34 دولار للبرميل بعد أن انخفضت عند التسوية يوم الجمعة 0.35%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا إلى 67.51 دولار للبرميل بعد تراجع بنسبة 0.30% في الجلسة السابقة.

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي استهدفت أيضا شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيوطاقة نفط تراجع واردات الصين من النفط الروسي وارتفاع وارداتها من السعودية في يونيو.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الجمعة، إن روسيا كونت حصانة معينة ضد العقوبات الغربية.

وانتقدت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا والتي تمتلك حصة في شركة نايارا، أمس الأحد العقوبات باعتبارها غير مبررة وغير قانونية، قائلة إن القيود تهدد بشكل مباشر أمن الطاقة في الهند.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين إن من المقرر أن تجري إيران، وهي منتج آخر للنفط خاضع للعقوبات، محادثات نووية في إسطنبول مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة. ويأتي ذلك بعد تحذيرات الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة بالترويكا الأوروبية، من أن الفشل في استئناف المفاوضات سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار منصتين إلى 422 منصة الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبرأيلول 2021.

نفط الصين السعودية روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الشروط والرابط

حديقة الحيوان بالجيزة

هل تصل إلى 400 جنيه؟.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة بعد التطوير

15% دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

%15 دفعة واحدة.. موعد صرف معاشات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

إزالة عدادات الكهرباء القديمة بعد 10 أيام من الآن لهؤلاء المشتركين

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 21 يوليو 2025| بكم اللتر 92؟

القهوة

احذر تناول هذه الأدوية مع القهوة.. تفاعل خطير يهدد صحتك

العبارة

حريق هائل على متن عبارة الركاب "برشلونة" و ركابها يقفزون إلى البحر

ترشيحاتنا

أرشيفية

تذبذب أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير أكبر للعقوبات الجديدة على روسيا

أرشيفية

أخبار العالم| إيران تعلن عن جولة محادثات نووية جديدة مع ثلاث قوى أوروبية.. وحافلات حكومية سورية تدخل السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين

أرشيفية

الدفاعات الروسية تسقط 43 مسيرة أوكرانية في تصعيد جديد للهجمات الجوية

بالصور

لا أحد يرغب في سيارات خارقة كهربائية.. ما السر؟

سيارة كهربائية
سيارة كهربائية
سيارة كهربائية

خست النص.. شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها
شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها
شيماء سيف تخطف الأنظار رفقة زوجها

غير مكلف.. طريقة عمل البان كيك للفطور

بان كيك
بان كيك
بان كيك

بطريقة سهلة.. حضري سلطة المكرونة

بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة
بطريقة تشهى.. حضرى سلطةً المكرونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سجن الروح فى البدن

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من حقك

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الاصطفاف من أجل الأمن والأمان والاستقرار والتنمية

المزيد