لماذا تصر 3 دول أوروبية على لقاء إيران حول مشروعها النووي؟

أكدت إيران عقد محادثات جديدة مع القوى الأوروبية يوم الجمعة في اسطنبول، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، وهي الأولى منذ أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية قبل شهر.

ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون إيرانيون مع نظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفين باسم مجموعة الثلاث، بعد أن حذرت الدول الثلاث من أنه قد يتم إعادة فرض العقوبات على طهران إذا عادت إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي.



وتتهم الدول الغربية وإسرائيل إيران منذ فترة طويلة بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بحسب التلفزيون الرسمي، الاثنين: "استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات".

وأضافت أن موضوع المحادثات سيكون البرنامج النووي الإيراني.

وقال مصدر دبلوماسي ألماني لوكالة فرانس برس الأحد إن مجموعة الثلاث على اتصال مع طهران وقالت "لا ينبغي السماح لإيران أبدا بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف المصدر "لهذا السبب تواصل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة العمل بشكل مكثف في إطار مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لإيجاد حل دبلوماسي مستدام وقابل للتحقق للبرنامج النووي الإيراني".

في 13 يونيو، شنت إسرائيل موجة من الضربات المفاجئة على عدوها الإقليمي، مستهدفة منشآت عسكرية ونووية رئيسية.

في 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد البرنامج النووي الإيراني، حيث ضربت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو، في محافظة قم جنوب طهران، بالإضافة إلى مواقع نووية في أصفهان ونطنز.



وكانت إيران والولايات المتحدة عقدتا جولات عدة من المفاوضات النووية عبر وسطاء عمانيين قبل أن تبدأ إسرائيل حربها التي استمرت 12 يوما ضد إيران.

لكن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانضمام إلى إسرائيل في ضرب المنشآت النووية الإيرانية أنهى المحادثات فعليا.

اجتمعت دول مجموعة E3 آخر مرة مع الممثلين الإيرانيين في جنيف في 21 يونيو - قبل يوم واحد فقط من الضربات الأمريكية.

وفي اليوم نفسه، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اجتماعا مفاجئا في الكرملين مع علي لاريجاني ، المستشار للمرشد الإيراني في القضايا النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن لاريجاني "نقل تقييمات للوضع المتصاعد في الشرق الأوسط وحول البرنامج النووي الإيراني"، في إشارة إلى الاجتماع غير المعلن.

وأضاف أن بوتن أعرب عن "مواقف روسيا المعروفة بشأن كيفية استقرار الوضع في المنطقة والتسوية السياسية للبرنامج النووي الإيراني".

وتتمتع موسكو بعلاقات ودية مع القيادة الدينية في إيران وتقدم دعماً حاسماً لطهران، ولكنها لم تدعم شريكتها بقوة حتى بعد انضمام الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية.



توصلت إيران والقوى العالمية في عام 2015 إلى اتفاق يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي فرض قيودًا كبيرة على البرنامج النووي لطهران في مقابل تخفيف العقوبات.

لكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بدأ ينهار في عام 2018، خلال رئاسة ترامب الأولى، عندما انسحبت الولايات المتحدة منه وأعادت فرض العقوبات على إيران.

وهددت الدول الأوروبية في الأيام الأخيرة بتفعيل آلية "العودة السريعة" في الاتفاق، والتي تسمح بإعادة فرض العقوبات في حالة عدم امتثال إيران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مكالمة هاتفية مع نظرائه الأوروبيين يوم الجمعة، إن الحلفاء الغربيين "ليس لديهم أي أساس أخلاقي (أو) قانوني على الإطلاق" لإعادة تنشيط عقوبات "سناب باك".

وأوضح ذلك في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وقال عراقجي: "من خلال أفعالهم وتصريحاتهم، بما في ذلك تقديم الدعم السياسي والمادي للعدوان العسكري غير المبرر وغير القانوني الأخير من قبل النظام الإسرائيلي والولايات المتحدة... تخلت الدول الأوروبية الثلاث عن دورها كـ"مشاركين" في خطة العمل الشاملة المشتركة".