بعد فيديو الشقة والقفز من فوق السور.. اعترافات هدير عبد الرازق أمام النيابة

اعترفت البلوجر هدير عبد الرازق خلال التحقيقات التي أجريت معها أمام نيابة القاهرة الجديدة، بأنها هي الظاهرة في الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي وثقت واقعة الاعتداء داخل شقة سكنية ذلك بعد انتشار مقاطع مصورة على منصات التواصل، أظهرت مشاجرة بين هدير وشخص آخر داخل إحدى الشقق، ما أثار تفاعلًا واسعًا ودفع النيابة العامة لبدء تحقيق رسمي في الواقعة.

وأكد هيثم بسام، محامي طليق هدير عبد الرازق، أن النيابة تستكمل إجراءات التحقيق مع موكله ومع الطرف الآخر، مضيفًا أن الخلاف الذي ظهر في الفيديو هو محور التحقيق الحالي.

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