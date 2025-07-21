قدمت الشيف ثريا الالفى، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب.

طريقة عمل الفطائر القطنية بالحليب

مكونات عمل فطائر الحليب

ملعقتان كبيرتان الحجم من الحليب البودر.

ملعقة كبيرة الحجم من الخميرة.

كمية من الزيت.

القليل من الملح.

اثنان كوب من الماء.

ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

كوبان كبيران الحجم من الدقيق.

طريقة عمل فطائر الحليب الهشة

يتم إحضار وعاء ويتم إضافة إليه الدقيق والسكر والملح، ويتم خلط المكونات مع بعضها.

يتم إضافة كمية الحليب البودر، وأيضًا الخميرة ويتم خلط المكونات مع بعضها البعض حتى تمام التجانس، ويتم إضافة الماء إليها بشكل تدريجي.

تعجن المكونات مع بعضها البعض حتى تمام التجانس، وسوف يتم الحصول على عجينة متماسكة.

يتم وضع العجينة في مكان جاف، وتغطى وتترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تخمر.

يضاف الزيت إلى المكونات ويتم عجن المكونات مع بعضها البعض، ويتم الحصول على عجينة طرية، ومن ثم يتم فردها.

يمكن أن يتم استخدام تلك العجينة في أي غرض من الأغراض حيث يمكن استعمالها في البيتزا، وكذلك الحشوات المختلفة.