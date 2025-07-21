الإعلام الإسرائيلي يكشف خطة رئيس أركان الاحتلال للسيطرة على قطاع غزة

كشفت الصحف العبرية عن وجود خطة عسكرية عرضها رئيس اركان جيش الاحتلال ايال زامير على الكابنيت خلال الأيام الأخيرة للسيطرة على قطاع غزة.

وعُرضت الخطة بحسب القناة 12، في ظلّ مفاوضاتٍ الجارية في الدوحة لوقف إطلاق النار في القطاع والتي لم تُحرز أي تقدم يُذكر حتى الآن.

وتُشير مصادر مطلعة إلى ان هذه الخطة سميت "خطة السيطرة على غزة"، وتحظى بردود فعل إيجابية للغاية من الوزراء.

وبحسب التقرير فقد قدّم جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه الخطة كبديل للمدينة الإنسانية، التي تعتزم "اسرائيل" إقامتها في رفح.

احتلال مساحة أكبر

وتتضمن الخطة احتلال مساحة أكبر بكثير من الأراضي التي يسيطر عليها جيش الاحتلال اليوم.

ويعتقد جيش الاحتلال أن الخطة ستُمكّن من تحقيق هدفي الحرب - إعادة جميع الاسرى وانهيار حماس.

وأشاد وزراء الكابنيت الاسرائيلي بالخطة غير أن نتنياهو أمر بتعليق الخطة مؤقتًا.