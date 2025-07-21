سفينة «خليفة الإنسانية» تغادر الإمارات لإغاثة غزة

أبحرت اليوم من ميناء خليفة «كيزاد» في أبوظبي، سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية الثامنة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، متجهة إلى ميناء العريش في مصر.

ويعد إرسال السفينة تمهيد لإدخال شحنتها من المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة، في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين.

وتُعد سفينة «خليفة»رقم 8 هي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.

وتشمل الحمولة 4372 طناً من المواد الغذائية، و1433 طناً من مواد الإيواء، و860 طناً من المواد الطبية، و501 طن من المواد الصحية، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى قطاع غزة 77.266 طن.