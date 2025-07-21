المبعوث الأمريكي توم باراك: يجب محاسبة الحكومة السورية

قال المبعوث الأميركي توم باراك، اليوم الإثنين، إنه يجب محاسبة الحكومة السورية، وذلك على خلفية الاشتباكات التي وقعت في محافظة السويداء، فيما أشار إلى أن واشنطن تحاول معالجة فشل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي مؤتمر صحفي من بيروت صرح باراك: "نتفاعل مع تطورات السويداء بقلق وألم وتعاطف ومساعدة"، مضيفا أنه "يجب محاسبة الحكومة السورية".

و قال باراك إن واشنطن تسعى لمساعدة اللبنانيين على إحلال السلام، لكن الحل بأيدي الحكومة اللبنانية، مضيفا أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية ولن تتحاور معها.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم فرض عقوبات على لبنان، مؤكدا أن لبنان جزء من الاستقرار الإقليمي، مؤكدا على أن واشنطن تحرص "على وجود تنسيق بين سوريا ودول الجوار حولها سواء إسرائيل أو غيرها من الدول".

وفيما يتعلق باستمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان، قال باراك: "نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".

وتابع: "لا يحق للولايات المتحدة محاولة إجبار إسرائيل على فعل أي شيء... لا يمكن لأميركا إلا التأثير".

