المالية: دورات تدريبية للإعلاميين من دول التعاون الإسلامي بالتعاون مع اتحاد الإذاعات

التقى الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد ونائب رئيس غرفة صناعة السينما بوزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة المالية المصرية واتحاد الإذاعات والتليفزيونات، من خلال إقامة دورات تدريبية لإعلامي دول منظمة التعاون الإسلامي ، وكذلك إقامة ورش عمل في مجالات الإعلام الجديد وتقنيات الإعلام

كما تناول اللقاء الاتفاق على إقامة عدد من الدورات التدريبية للإعلاميين من دول منظمة التعاون الإسلامي، وإعداد وتأهيل الإعلامي الخبير الاقتصادي ، والتفاهم على أن يكون هناك تعاون في مجال التبادل الإخباري.

وأكد الوزير على دعمه لصناعة السينما في مصر وتقديم كافة أوجه الدعم والتعاون والتسهيلات للمنتجين في سبيل إنتاج المزيد من الأفلام السينمائية.

وأنه حريص كل الحرص على دعم الإنتاج السينمائي ولقاء منتجي السينما ودعمهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في علاقتهم بوزارة المالية.