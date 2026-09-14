سموحة يجدد الثقة في أحمد عبد العزيز

قالت الإعلامية دينا سليم، إن نادي سموحة جدد ثقته في أحمد عبدالعزيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم البداية غير الموفقة للفريق في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وأضافت خلال برنامج ستاد المحور: "وأكد مسؤولو النادي دعمهم الكامل للمدير الفني وجهازه المعاون، في ظل الحاجة لمزيد من الوقت لتحقيق الانسجام بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى".

واختتمت: "وشددت إدارة سموحة على عدم وجود نية للاستغناء عن أحمد عبدالعزيز، مع التأكيد على الثقة في قدراته التدريبية وإمكانيته في إعادة الفريق إلى طريق الانتصارات، مثلما حدث الموسم الماضي".