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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد خيانة مدير الذكاء الاصطناعي.. مشاهير وقعوا ضحية الكاميرات

فضيحة حفل كولدبلاي
فضيحة حفل كولدبلاي
ريهام قدري

في لحظة عفوية على شاشة Kiss Cam خلال حفل فرقة Coldplay ، تحول مشهد رومانسي بسيط إلى فضيحة عالمية، بعدما تبين أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يحتضن امرأة ليست زوجته هو "آندي بايرون"، المدير التنفيذي لشركة تكنولوجيا متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

 وكانت السيدة، رئيسة قسم الموارد البشرية في شركته

وانتشر الفيديو كالصاروخ، وأصبح مادة للسخرية والغضب على السوشيال ميديا.

لكن آندي ليس وحده. فقد كشفت الكاميرات في السابق خيانات صادمة لنجوم عالميين دون علمهم، وهذه أبرزها:


 مشاهير كشفت الكاميرات خيانتهم دون قصد:

1. بيونسيه وجاي زي  فضيحة المصعد

فيديو من كاميرا مراقبة داخل مصعد وثّق لحظة هجوم شقيقة بيونسيه (سولانج) على جاي زي بالضرب، بعد سهرة الـMet Gala عام 2014. التفسيرات رجّحت أنها كانت تدافع عن شقيقتها بسبب خيانة، وهو ما أقرّه جاي زي لاحقًا في ألبومه.

2. كريستن ستيوارت – قبلة كشفت الخيانة

عدسات الباباراتزي التقطت صورًا حميمية لها مع المخرج روبرت ساندرز، رغم علاقتها العاطفية حينها مع النجم روبرت باتينسون. الصورة نُشرت على غلاف المجلات ودمّرت علاقتهما.

3. تريستان طومسون – الخيانة أمام TMZ

كاميرات المراقبة في أحد الملاهي الليلية وثّقت لحظة حميمة بين لاعب السلة وصديقات، وذلك قبل أيام من ولادة طفلته مع كلوي كارداشيان. الفيديو أحدث صدمة كبيرة للجمهور.

4. كيفن هارت  الفضيحة المسجّلة

فيديوسرب  له من داخل فندق وهو في وضع حميم مع امرأة غير زوجته، ما دفعه للاعتراف علنًا وتقديم اعتذار على العلن.

5. آدم ليفين – الرسائل المفضوحة

رغم أنه لم يصور، إلا أن تسريب رسائل غرامية بينه وبين أكثر من امرأة فضح خيانته لزوجته عارضة الأزياء "بهاتي برينسلو".

 الرسائل اجتاحت الإنترنت وتحولت لنكات وميمز.


 

فضيحة حفل كولدبلاي شاشة Kiss Cam خيانات صادمة لنجوم

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