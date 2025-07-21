أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل ، بدوي صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نير عام بغلاف غزة.

وفي وقت سابق، اتهم الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مؤسسة تُعرف باسم "غزة الإنسانية" بأنها واجهة أمريكية-إسرائيلية تهدف إلى عسكرة العمل الإنساني داخل قطاع غزة، وفرض قيود على عمل المؤسسات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والحقوقي.

وقال عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة DMC، إن المؤسسة المذكورة تنشط من خلال أربع نقاط توزيع رئيسية تقع قرب ثكنات عسكرية إسرائيلية على أطراف القطاع وتُستخدم، بحسب تعبيره، كأداة ضغط لإرغام السكان على النزوح، ما يشير إلى محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية في غزة.