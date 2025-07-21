إذاعة جيش الاحتلال: قوات من لواء جولاني بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط غزة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن قوات من لواء جولاني بينها وحدات هندسية ومدرعات بدأت التوغل جنوب دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر، إن العملية البرية بمدينة دير البلح قد تمتد لأسابيع حسب التطورات السياسية.

وفي وقت سابق، وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نداءً إنسانيًا عاجلًا بلغات متعددة، من بينها العبرية، بعنوان "غزة تحتضر.. فهل من مجيب؟"، داعيًا العالم إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والسكان في قطاع غزة من مآسٍ غير مسبوقة.

في رسالته المنشورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عبر المرصد عن صدمته من موت 71 طفلًا جوعًا، لا بسبب القصف أو السلاح، بل لانعدام الغذاء ونقص الحليب ومنع الدواء، مشيرًا إلى أن غزة لم تطلب سلاحًا أو دعمًا عسكريًا، بل فقط ما يسد رمق أطفالها ويحمي ما تبقى من إنسانيتها.

