مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين في حدث أمني بقطاع غزة

أفاد إعلام إسرائيلي، بمقتل جندي وإصابة اثنين في حدث أمني بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الإعلام الإسرائيلي:" هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة".

في سياق متصل، أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بيانا موقع من 25 دولة تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ويعارض بشدة أي خطوات للتغيير الديموغرافي والإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأعلن البيان رفضه لمخطط المدينة الإنسانية التي ترغب إسرائيل في تنفيذه ومجددا دعمه لمصر وقطر والولايات المتحدة.