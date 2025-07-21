بريطانيا: نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويحرم سكان غزة من كرامتهم

أفادت وكالة رويترز عن بيان للحكومة البريطانية، أن نموذج تقديم المساعدات الذي تتبعه إسرائيل خطير ويغذي عدم الاستقرار ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال بيان للحكومة البريطانية:" نستنكر التوزيع البطيء للمساعدات والقتل غير الإنساني للمدنيين بمن فيهم الأطفال الذين يسعون للحصول على الغذاء".

وأضاف بيان للحكومة البريطانية:" نعارض بشدة أي خطوات نحو أي تغيير في الأراضي أو تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".



وتابع بيان للحكومة البريطانية:" بريطانيا ودول أخرى تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور".



وأضاف بيان للحكومة البريطانية:" ندعو إسرائيل لرفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات على الفور".