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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

برنامج الأغذية العالمي: ثلث أهالي غزة لا يأكلون لعدة أيام

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

قال برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع الإنساني في غزة بلغ مرحلة «غير مسبوقة من التدهور»، حيث يموت الناس بسبب نقص الغذاء، مؤكداً أن شخصاً من بين كل 3 من سكان قطاع غزة لا يتناول الطعام أياماً.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي في بيان صحفي اليوم، أن 90 ألف طفل وامرأة يعانون سوء تغذية حاد، فيما يُحرم نحو ثلث المواطنين من الطعام لأيام متتالية.

وأعرب البرنامج عن قلقه العميق إزاء اعتداء قوات الجيش الإسرائيلي على منتظري المساعدات أمس، ما أدى إلى استشهاد عدد غير معروف من المدنيين، كانوا فقط يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم وسط خطر المجاعة المتصاعد.

وأضاف أن هذا الاعتداء جاء رغم تعهدات إسرائيلية سابقة بتحسين ظروف عمل القوافل الإنسانية، بما في ذلك ضمان عدم وجود أي تدخل عسكري.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن تمسكه التام بمبادئه في العمل الإنساني القائم على الاستقلالية والحياد وعدم التحيز، مؤكداً أن هذه المبادئ تشكل أساس الثقة التي تبنيها الوكالة مع المجتمعات التي تخدمها.

وأكد أن السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة يتمثل في «زيادة هائلة في عمليات توزيع الغذاء»، لاستعادة ثقة الناس وتهدئة مخاوفهم، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم ومنهجي إلى جميع أنحاء قطاع غزة.

برنامج الأغذية العالمي الوضع الإنساني غزة نقص الغذاء سوء تغذية حاد الجيش الإسرائيلي

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