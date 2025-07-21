اهتمام ترامب بـ باكستان يدفع الهند إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الصين

قال مسؤولون ومحللون، إن اجتماع الغداء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الجيش الباكستاني أثار احتجاجا دبلوماسيا خاصا من الهند ، في تحذير لواشنطن بشأن المخاطر التي تهدد علاقاتهما الثنائية ، بينما تعيد نيودلهي معايرة علاقاتها مع الصين كإجراء احترازي.

وقال المحللون، إن الاجتماع والتوترات الأخرى في العلاقات بين الولايات المتحدة والهند، بعد عقود من العلاقات المزدهرة، ألقت بظلالها على مفاوضات التجارة، حيث تدرس إدارة ترامب فرض رسوم جمركية على أحد شركائها الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

تُلقي الهند باللوم على باكستان، وخاصةً مؤسستها العسكرية، لدعم ما تُسميه عمليات عابرة للحدود، وأبلغت الولايات المتحدة أنها تُرسل إشارات خاطئة بمغازلة المشير عاصم منير، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين حكوميين هنود كبار مطلعين على الأمر لرويترز.

وأضافوا أن ذلك خلق نقطة حساسة ستعيق العلاقات في المستقبل.

وتنفي باكستان الاتهامات بدعمها للمسلحين الذين يهاجمون أهدافًا هندية، وأن نيودلهي لم تُقدم أي دليل على تورطها.

وقد تعززت العلاقات الأمريكية الهندية في العقدين الماضيين على الرغم من العثرات الطفيفة، ويرجع ذلك جزئيًا على الأقل إلى سعي كلا البلدين لمواجهة الصين.