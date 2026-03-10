قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر المصري يدفع بمساعدات غذائية وطبية وشتوية لدعم الفلسطينيين
تحرك في برلماني لتبكير صرف زيادة المرتبات بعد رفع أسعار المحروقات
وزير المالية يزف بشرى سارة للمواطنين حول زيادة المرتبات
الحكومة الإيرانية: الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تودي بحياة 1,255 شخصًا بينهم 200 طفل
تدريب مباشر مع اليابان|إجراء عاجل من التعليم لتطوير منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي
الدفاع الإماراتية: الهجمات الإيرانية أدت لـ6 حالات وفاة و122 إصابة
وزير الحرب الأمريكي: إيران ستتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى
اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة
وزير الخارجية يتابع مع نظيريه الإماراتي والتركي تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
وزير الحرب الأمريكي: من أهدافنا تدمير البحرية الإيرانية وسننتصر على طهران
الحرس الثوري للعالم: اطردوا سفراء أمريكا وإسرائيل ولكم المكافأة
البتلو والمفروم والكبدة.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء
اتحاد الجوجيتسو يعلن عن الدورة الأساسية لتأهيل مدربي البودوشين جوجيتسو

الاتحاد المصري للجوجيتسو
الاتحاد المصري للجوجيتسو
إسلام مقلد

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة محمد الشعراوي، من خلال لجنة البودوشين، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الأساسية لمدربي البودوشين جوجيتسو، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل 2026 بـ المركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الاتحاد على إعداد وتأهيل كوادر تدريبية مؤهلة وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تطوير مستوى المدربين ونشر رياضة الجوجيتسو في مختلف المحافظات والهيئات الرياضية، حيث يحصل المشاركون في ختام الدورة على شهادة رسمية معتمدة من الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وطالب الاتحاد الراغبين في المشاركة بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل كشرط أساسي، وتشمل: صورة المؤهل الدراسي (مؤهل متوسط على الأقل)، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم الاتحاد المصري للجوجيتسو، وما يثبت ممارسة لعبة الجوجيتسو أو أي من الألعاب النزالية الأخرى، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية حديثة.

ومن جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو أن الاتحاد يركز بشكل كبير على تطوير المنظومة التدريبية في رياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم الدورات التأهيلية المعتمدة ما يتيح في إعداد مدربين قادرين على نشر اللعبة وفق أسس علمية وفنية، والتي تساهم بشكل فعال في توسيع قاعدة الممارسة ورفع مستوى الأداء الفني للعبة في مصر.

