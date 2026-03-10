اتحاد الجوجيتسو يعلن عن الدورة الأساسية لتأهيل مدربي البودوشين جوجيتسو

أعلن الاتحاد المصري للجوجيتسو برئاسة محمد الشعراوي، من خلال لجنة البودوشين، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الأساسية لمدربي البودوشين جوجيتسو، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 4 أبريل 2026 بـ المركز الأوليمبي بالمعادي، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الاتحاد على إعداد وتأهيل كوادر تدريبية مؤهلة وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تطوير مستوى المدربين ونشر رياضة الجوجيتسو في مختلف المحافظات والهيئات الرياضية، حيث يحصل المشاركون في ختام الدورة على شهادة رسمية معتمدة من الاتحاد المصري للجوجيتسو.

وطالب الاتحاد الراغبين في المشاركة بضرورة استيفاء المستندات المطلوبة للتسجيل كشرط أساسي، وتشمل: صورة المؤهل الدراسي (مؤهل متوسط على الأقل)، وأصل وصورة بطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة باسم الاتحاد المصري للجوجيتسو، وما يثبت ممارسة لعبة الجوجيتسو أو أي من الألعاب النزالية الأخرى، بالإضافة إلى عدد (2) صورة شخصية حديثة.

ومن جانبه، أكد العميد محمد الشعراوي رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو أن الاتحاد يركز بشكل كبير على تطوير المنظومة التدريبية في رياضة الجوجيتسو، من خلال تنظيم الدورات التأهيلية المعتمدة ما يتيح في إعداد مدربين قادرين على نشر اللعبة وفق أسس علمية وفنية، والتي تساهم بشكل فعال في توسيع قاعدة الممارسة ورفع مستوى الأداء الفني للعبة في مصر.