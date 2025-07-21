أكدت إيران، اليوم الإثنين، أنها ليست لديها أي خطط في الوقت الراهن للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : "لا خطة لدينا للحوار مع أمريكا في ظل الوضع الراهن، متى ما توصلنا إلى قناعة بإمكانية استخدام المفاوضات لاستيفاء حقوق الشعب وضمان المصالح الوطنية للإيرانيين، فلن نتردد في ذلك قطعا".

وأشار المتحدث لوجود اجتماع ثلاثي حول الملف النووي بين إيران وروسيا والصين يعقد في طهران، غدا الثلاثاء، على مستوى مديري العموم لوزارات الخارجية، معتبرا أن "الصين وروسيا عضوان في خطة العمل الشاملة المشتركة وعضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، ويمكنهما لعب دور في أي عملية تُجرى في مجلس الأمن".

و أضاف: "لدينا توافق كبير مع هاتين الدولتين في العديد من المواقف، وتوجد علاقات جيدة بين إيران والصين وروسيا. وفيما يتعلق بمسألة "آلية إعادة العقوبات التلقائية"، أجرينا مشاورات بناءة مع هاتين الدولتين خلال العام الماضي".

وفيما يتعلق بزيارة مستشار القائد الأعلى الإيراني علي لاريجاني لموسكو، قال المتحدث "علي لاريجاني نقل رسالة من الرئيس بزشكيان إلى نظيره الروسي بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الإيراني إلى روسيا".، موضحا أن "إرسال مبعوث خاص إلى الدولة المعنية أمر طبيعي تماما في العلاقات الدبلوماسية، نظرا لأهمية القضايا والتطورات".

وأضاف: "سبق للاريجاني أن زار روسيا بنفس الصفة وقد أُحيطت وزارة الخارجية علما كاملا بهذه الزيارة".

وحول المحادثات مع دول الترويكا الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) قال المتحدث: "المحادثات ستعقد في إسطنبول وسيتم مناقشة الملف النووي، وقضية رفع العقوبات".، لافتا إلى أن "آلية الزناد أمر لا معنى له وغير مبرر وغير قانوني أو أخلاقي".

وآلية الزناد في الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 هي آلية قانونية تتيح إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا ثبت أنها خرقت التزاماتها النووية.