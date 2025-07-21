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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام إسرائيلي: هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن إعلام إسرائيلي، هبوط مروحيات تنقل جنودا مصابين في مستشفى سوروكا بعد حدث أمني في غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أكد محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف 28 طفلا في غزة يوميا، مشيرا إلى أن غزة أصبحت مقبرة للأطفال.

وقال محمد مصطفى، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي لإطلاق نداء عاجل لوقف سياسة التجويع في غزة، إن قطاع غزة يواجه خطر الانزلاق نحو مجاعة كارثية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي  عمل على تهجير أغلبية ساحقة من سكان غزة قسرا.

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني، أن إسرائيل تواصل استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

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