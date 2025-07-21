أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، أن الوضع في غزة لا يطاق، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، وجه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نداءً إنسانيًا عاجلًا بلغات متعددة، من بينها العبرية، بعنوان "غزة تحتضر.. فهل من مجيب؟"، داعيًا العالم إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الأطفال والسكان في قطاع غزة من مآسٍ غير مسبوقة.

في رسالته المنشورة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عبر المرصد عن صدمته من موت 71 طفلًا جوعًا، لا بسبب القصف أو السلاح، بل لانعدام الغذاء ونقص الحليب ومنع الدواء، مشيرًا إلى أن غزة لم تطلب سلاحًا أو دعمًا عسكريًا، بل فقط ما يسد رمق أطفالها ويحمي ما تبقى من إنسانيتها.