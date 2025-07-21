بلجيكا تعتقل جنديين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

أفادت هيئة الإذاعة البلجيكية العامة، نقلاً عن مكتب المدعي العام الفيدرالي، أن الشرطة البلجيكية احتجزت جنديين إسرائيليين لفترة وجيزة واستجوبتهما أثناء حضورهما مهرجان "تومورولاند" الموسيقي في بروكسل، بعد شكوى قدمتها ضدهما مؤسسة هند رجب المناهضة لإسرائيل.

اعتقال جنديين إسرائيليين في بلجيكا

وفي شكواها، قالت المجموعة المناهضة لإسرائيل أنهما "مسؤولان عن جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك جرائم حرب وإبادة جماعية" في قطاع غزة.

وفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية (RTBF)، اتّخذ مكتب المدعي العام الفيدرالي قرارًا باحتجاز الإسرائيليين بعد مراجعة شكوى مؤسسة هند رجب، وتأكيده اختصاصه القضائي بموجب تعديل عام ٢٠٢٤ لقانون الإجراءات الجنائية البلجيكي.

وأفاد التقرير أن الشرطة البليجكية احتجزت الرجلين، واستجوبتهما، ثم أُطلق سراحهما.

وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال أن إسرائيليين، كانا في إجازة في بلجيكا، احتُجزا أمس لاستجوابهما، وأُطلق سراحهما بعد ذلك بوقت قصير.

وأضافت الوزارة في بيان: "تعاملت وزارة الخارجية وجيش الدفاع الإسرائيلي مع الأمر، وهما على اتصال بهما"، دون إضافة تفاصيل عن سبب الاعتقال.