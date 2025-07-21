مصرع 19 شخصا في تحطم طائرة عسكرية فوق مدرسة ببنجلاديش| شاهد

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنجلاديشي في حرم مدرسة بالعاصمة دكا، بعد إقلاعها بفترة وجيزة اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل، بينهم الطيار، وإصابة أكثر من 100 آخرين، وفقًا لمسؤولين.

تحطم طائرة في بنجلاديش

وأفاد الجيش ومسئول إطفاء أن الطائرة الصينية الصنع من طراز F-7 BGI تحطمت في حرم مدرسة وكلية مايلستون، في حي أوتارا، بعد ظهر اليوم، بينما كان الطلاب يحضرون دروسهم، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

حمل السكان المحليون ورجال الإنقاذ الطلاب الجرحى في أحضانهم، بينما ركض الآباء القلقون بجنون وركض أحد الآباء مسرعًا وهو يحمل ابنته بين ذراعيه وصرخت أم، بعد أن وجدت طفلها الأصغر، لكنها تبحث بيأس عن ابنها الأكبر.

تعهد الرئيس المؤقت لبنجلاديش، محمد يونس، بإجراء تحقيق في الحادث، معربًا عن حزنه العميق إزاء "الحادث المحزن" في مدرسة وكلية مايلستون.

وأعرب عن أسفه للخسارة "التي لا تُعوّض" التي تكبدها "أفراد القوات الجوية والطلاب وأولياء الأمور والمعلمون والموظفون وغيرهم"، واصفًا إياها بأنها "لحظة حزن وطني عميق".

رفيقة طه، طالبة لم تكن حاضرة وقت الحادث، قالت لوكالة أسوشيتد برس عبر الهاتف إن المدرسة، التي تضم حوالي ألفي طالب، تُقدم دروسًا من الصف الابتدائي إلى الصف الثاني عشر.

وقالت الفتاة البالغة من العمر ستة عشر عامًا: "كنت مرعوبة من مشاهدة مقاطع الفيديو على التلفزيون. يا إلهي! إنها مدرستي".