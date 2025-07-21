مصر ونيجيريا نحو شراكة شاملة: مباحثات استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الاستقرار الإفريقي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الاثنين جلسة مباحثات مع يوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية في العاصمة أبوجا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أثنى على الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات المصرية النيجيرية، خاصة منذ انعقاد الجولة الثالثة من آلية المشاورات السياسية في القاهرة في يناير ٢٠٢٥ والتي عُقدت للمرة الأولى على المستوى الوزاري، وعكست الرغبة المتبادلة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة.

تناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيجيريا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، حيث أكد الوزيران على ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية راسخة، ومصالح استراتيجية مشتركة، وحرص مشترك على دعم جهود التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.

وقد حضر المباحثات الثنائية د. خالد العناني، المُرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن تقديره للتعاون والتنسيق المستمر بين مصر ونيجيريا داخل المحافل الدولية، مثمنًا موقف نيجيريا الداعم للترشيح المصري خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته السابعة والأربعين، والذي اعاد التأكيد على دعم الاتحاد الأفريقي لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، على نحو يعكس الثقة في كفاءة المرشح المصري ومسيرته المهنية المتميزة، وقدرته على تمثيل القارة بفاعلية داخل المنظمة الأممية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية استعرض مجالات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكداً أهمية البناء على نتائج منتدى الأعمال المصري-النيجيري المنعقد في أبوجا لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في قطاعات الزراعة، والدواء، والطاقة، والتعدين، والبناء والتشييد، وتكنولوجيا المعلومات، مبرزا اصطحابه ضمن الوفد المصري نخبة من أبرز ممثلي الشركات المصرية الرائدة في تلك المجالات، وممثلين عن كل من جمعية المصدرين المصريين، واتحاد الصناعات المصرية، وجهاز مستقبل مصر، والمجلس التصديري للصناعات الطبية، وهيئة الثروة المعدنية، بما يعكس التزام مصر بدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أرحب.

وعلى صعيد التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على نقل خبراتها المتراكمة في هذا المجال لدعم القدرات النيجيرية، من خلال تكثيف الدورات التدريبية الميدانية، وإجراءات مجابهة الأبعاد الفكرية والإيديولوجية للإرهاب لتفنيد الخطاب المتطرف، ونشر خطاب يقوم على احترام التعددية والتسامح ونبذ العنف ويستند إلى قيم الإسلام الوسطي، مشيراً إلى الدور الهام الذي يضطلع به مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات لحفظ وبناء السلام إلى جانب الجهود القائمة للأزهر الشريف لمكافحة الفكر المتطرف في نيجيريا.

وأشار الوزير عبد العاطي إلى الحرص على مواصلة الدعم المقدم إلى المؤسسات النيجيرية المختلفة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فيما يتعلق ببناء قدرات الكوادر النيجيرية في مختلف المجالات، مؤكداً على مواءمة ذلك الدعم مع أولويات واحتياجات الجانب النيجيري. وأوضح في هذا السياق أن نحو ٥٧١ متدرباً نيجيرياً قد استفادوا حتى الآن من البرامج التي تنفذها الوكالة بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية، حيث شاركوا فى ٢٦٠ دورة تدريبية في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران مستجدات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل، وجهود دعم الأمن والاستقرار في غرب إفريقيا، والتطورات في منطقة القرن الإفريقي، والصومال، والسودان، وليبيا، بالإضافة إلى تعزيز العمل الإفريقي المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارة، وعلى رأسها الإرهاب المتصاعد من البحر الأحمر شرقاً إلى المحيط الأطلسي غرباً.

من جانبه، أشاد الوزير النيجيري بالدور المصري النشط على الساحة الإفريقية، خاصة فيما يتعلق بقضايا إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التكامل الإقليمي. كما أكد تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات البنية التحتية، والتعليم الفني، والرعاية الصحية، والزراعة الحديثة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر ونيجيريا داخل المنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل التأييد في الترشيحات الدولية، إلى جانب مواصلة التنسيق الوثيق لتطوير عمل الاتحاد الإفريقي، بما يلبي تطلعات شعوب القارة نحو السلام والتنمية المستدامة.