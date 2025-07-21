ماذا يحدث لإيران ؟.. حريق في أصفهان وزلزال بمدنية فارس وانفجارات بمحافظة جيلان

تشهد إيران عدد من الحوادث المروعة في مناطق مختلفة، حيث اندلع حريق كبير في محافظة أصفهان، تزامنا مع وقوع زلزال بمدينة فارس جنوب البلاد، إلى جانب انفجارات في محافظة جيلان.

حريق في أصفهان

وشهدت مدينة أصفهان الإيرانية اليوم الاثنين حريقا كبيرا في أحد مصانع المنتجات النفطية.

وأعلنت السلطات الإيرانية السيطرة على الحريق الذي اندلع في ورشة لإنتاج المشتقات النفطية تقع على طريق "زيار"، شرق محافظة أصفهان.

وانتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة، مقاطع فيديو تظهر حريق مروع حيث ترتفع ألسنة اللهب والأدخنة إلى السماء.

زلزال في فارس

وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال" أن زلزال بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة جويم بمحافظة فارس، جنوب إيران.

انفجارات في محافظة جيلان

وفي سياق متصل، عزا ممثل مدينة رشت في البرلمان الإيراني، محمد رضا أحمدي سنجاري، الانفجارات في محافظة جيلان، شمال إيران، إلى تسرب الغاز.

ونفى سنجاري أي دور لإسرائيل في تلك الانفجارات، وقال لموقع "إيفينت 24": "نظرًا لأن حرارة هذا العام سجلت رقمًا قياسيًا، فإننا نشهد زيادة في مثل هذه الحوادث".