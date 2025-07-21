قوة تابعة لجيش الاحتلال تختطف مدير مستشفى بقطاع غزة.. تفاصيل

أكد الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى وأحد ممثلي وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن قوة تابعة للاحتلال اختطفت الدكتور مروان الهمص، مدير مستشفى أبو يوسف النجار والمسؤول عن ملف المستشفيات الميدانية، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكد «الدقران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، في تصريحات صحفية على أن الاعتقال عمل إجرامي، مدينًا استهداف الكوادر الطبية، خاصة أن الدكتور الهمص يُعد من أبرز الأصوات التي تنقل معاناة المرضى والمصابين في قطاع غزة، بالإضافة إلى كونه من المتحدثين الرسميين باسم وزارة الصحة، وناقلًا لتفاصيل استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية في القطاع.

وتابع: “مصير الدكتور الهمص لا يزال مجهولاً حتى اللحظة، مشيرًا إلى أن القوة الإسرائيلية المسلحة نفّذت عملية اعتقاله دون أي مبرر، في انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية والدولية”.