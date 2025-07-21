الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية

أكد الحوثيون، تنفيذ عملية عسكرية ضد خمسة أهداف حيوية إسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال الحوثيون، إن العملية استهدفت مطار بن جوريون وهدفا عسكريا آخر في يافا وميناء إيلات ومطار رامون وهدفا حيويا في منطقة أسدود.

وأضاف الحوثيون: "العملية العسكرية تم تنفيذها بواسطة خمس طائرات مسيرة وحققت أهدافها".



وفي وقت سابق، أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا مسؤوليته عن عملية جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة اليمني، ووفقًا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال، فإن الغارات دمرت بنى تحتية عسكرية، من بينها آليات هندسية، وبراميل وقود، وقطع بحرية كانت تُستخدم، حسب زعم البيان، في تنفيذ أنشطة عسكرية ضد إسرائيل.

وأضافت أبو شمسية أن البيان أوضح أن الميناء يُستخدم، وفق الرواية الإسرائيلية، في عمليات نقل أسلحة من النظام الإيراني إلى الحوثيين، تُستغل لاحقًا في شن هجمات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، كما أشار إلى أن جيش الاحتلال رصد محاولات لإعادة إعمار بعض المنشآت المستهدفة سابقًا، مما دفعه لتجديد الهجوم، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن سياسة الردع والاستباق. وسبق الغارات تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف الحوثيين بـ"أداة إيرانية"، متوعدًا برد قاسٍ على أي تهديد لأمن إسرائيل.