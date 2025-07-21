الاحتلال الإسرائيلي يعلن مسؤوليته عن استهداف مواقع حوثية في ميناء الحديدة

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن رسميًا مسؤوليته عن عملية جوية استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة اليمني، ووفقًا للبيان الصادر عن جيش الاحتلال، فإن الغارات دمرت بنى تحتية عسكرية، من بينها آليات هندسية، وبراميل وقود، وقطع بحرية كانت تُستخدم، حسب زعم البيان، في تنفيذ أنشطة عسكرية ضد إسرائيل.

وأضافت أبو شمسية أن البيان أوضح أن الميناء يُستخدم، وفق الرواية الإسرائيلية، في عمليات نقل أسلحة من النظام الإيراني إلى الحوثيين، تُستغل لاحقًا في شن هجمات صاروخية باتجاه الأراضي المحتلة، كما أشار إلى أن جيش الاحتلال رصد محاولات لإعادة إعمار بعض المنشآت المستهدفة سابقًا، مما دفعه لتجديد الهجوم، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن سياسة الردع والاستباق. وسبق الغارات تصريح لوزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف الحوثيين بـ"أداة إيرانية"، متوعدًا برد قاسٍ على أي تهديد لأمن إسرائيل.

وتابعت أبو شمسية أن جيش الاحتلال أطلق على هذه العملية اسم "الجديلة الطويلة"، موضحًا أنها قد لا تكون عملية طويلة زمنيًا، لكنها ستتكرر عند الحاجة، وأكد مصدر أمني إسرائيلي أن الغارات انتهت حاليًا، إلا أن الاستعداد قائم لتجديدها، ووجّه البيان رسائل تهديد واضحة إلى جماعة الحوثي، متوعدًا بمزيد من الضربات حال استمرار الهجمات الصاروخية على إسرائيل. تأتي هذه التطورات في ظل توتر متزايد في المنطقة وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة.