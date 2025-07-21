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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير دفاع الاحتلال: الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، قال إن سلاح الجو يقصف ميناء الحديدة لوقف محاولات إعادة بنائه، وأن الجيش قصف أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة.

دخلت حافلات تابعة للحكومة السورية، فجر الإثنين، إلى مدينة السويداء جنوب البلاد، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإجلاء المصابين والمحتجزين من المناطق التي شهدت أعنف مواجهات خلال الأيام الماضية بين فصائل درزية محلية ومقاتلين من أبناء العشائر، في واحدة من أسوأ موجات العنف التي تضرب المحافظة ذات الغالبية الدرزية منذ اندلاع الأزمة السورية.

وعود بالإفراج عن العائلات المحتجزة
وأكد العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في السويداء، أن الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة داخل المدينة سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن الوساطة التي تقودها الحكومة السورية نجحت في التوصل إلى تفاهمات مبدئية لتهدئة الأوضاع ووقف نزيف الدم.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن الدالاتي قوله: "نتيجة لجهود الوساطة التي تبذلها الحكومة السورية مع الأطراف في محافظة السويداء، والتي تركز على وقف التصعيد وتعزيز المصالحة، سيتم الإفراج عن عائلات البدو المحتجزة في المحافظة خلال الساعات القادمة"، مضيفًا أن الدولة ملتزمة بضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم، وحريصة على "الحفاظ على وحدة النسيج الوطني".

كما دعا الدالاتي جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، وتهيئة الأجواء لاستئناف عمل مؤسسات الدولة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة التي تعاني من انهيار كبير في الخدمات الأساسية.

القاهرة الإخبارية الدفاع الإسرائيلي وزير الدفاع الإسرائيلي الجيش

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