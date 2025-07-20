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وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نثق بالشرع وجنوب سوريا سيظل منطقة منزوعة السلاح

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن بلاده لا تثق بالرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكدا أن منطقة جنوب سوريا ستبقى منزوعة السلاح، في ظل استمرار المخاوف الأمنية الإسرائيلية من التطورات في هذه المنطقة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن كاتس تحذيره من أن الفصائل المسلحة التي تستهدف الطائفة الدرزية اليوم، قد توجه سلاحها مستقبلاً نحو إسرائيل.

وأشار إلى أن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات مشتركة لتعزيز أمن الشرق الأوسط بما يخدم مصالح الجانبين.

وأوضح كاتس أنه أجرى اجتماعاً مثمراً في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع نظيره الأمريكي بيت هيجسيث، ناقشا خلاله قضايا إقليمية واستراتيجية عدة.

في السياق ذاته، أعلنت الرئاسة السورية، يوم السبت، عن "وقف شامل وفوري لإطلاق النار" في محافظة السويداء جنوب البلاد، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف القتال، وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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