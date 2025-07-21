بالزجاج والسلاح الأبيض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة قرية بالساحل الشمالى

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص تعدوا خلالها بالضرب على بعضهم البعض بإحدى القرى السياحية بمطروح .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه

بتاريخ 19 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص "عمال بآحد المقاهى بالقرية المشار إليها" ، وطرف الثانى 4 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى " لقيام الطرف الثانى بالوقوف أمام المقهى المشار إليه ، مما يعيق حركة العاملين به ولدى قيام الطرف الأول بمعاتبتهم حدثت مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالسب والضرب والتراشق بالحجارة والزجاجات الفارغة ، وقيام أحد أفراد الطرف الأول بإحداث إصابة أحد أفراد الطرف الثانى بسلاح أبيض كان بحوزته.. وأمكن ضبط طرفى المشاجرة فى حينه والسلاح المستخدم فى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





